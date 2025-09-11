خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس شورای شهرستان کرج:

خروجی طرح‌های غیرکارشناسی همخوانی با واقعیت‌های محلی ندارند

خروجی طرح‌های غیرکارشناسی همخوانی با واقعیت‌های محلی ندارند
کد خبر : 1684554
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج با انتقاد از نحوه تدوین طرح‌های شهری و روستایی گفت تا زمانی که این طرح‌ها سه ویژگی مردم‌محوری، اقتصادی بودن و قابلیت اجرا نداشته باشند، مشکلات شهر و روستا نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه بیشتر خواهد شد.

علی قاسم‌پور سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج و رئیس شورای شهرستان کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال‌هاست که اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن متولی تهیه طرح‌ها هستند اما خروجی آن‌ها اغلب با واقعیت‌های محلی همخوانی ندارد. مشاوران طرح‌ها عمدتاً مرکز‌نشین‌اند و از دغدغه‌های واقعی مردم بی‌خبر.

وی افزود: چطور می‌شود نسخه‌ای واحد هم برای استان‌های مرزی و محروم پیچید و هم برای استان‌های مرکزی؟ این در حالی است که شرایط اجتماعی و جغرافیایی هر منطقه متفاوت است. شوراهای عالی هم متأسفانه بدون توجه به جوامع محلی، طرح‌هایی را تصویب می‌کنند که روی زمین نمی‌نشیند.

قاسم‌پور تصریح کرد: هیچ طرحی قابل اجرا نیست مگر اینکه سه ویژگی اساسی داشته باشد؛ اول، مردم‌محور بودن و توجه به نیازهای واقعی ساکنان از طریق مطالعات اجتماعی دقیق؛ دوم، اقتصادی بودن به‌گونه‌ای که اقتصاد مردم را هدف قرار دهد؛ و سوم، اجرایی بودن، یعنی توان‌سنجی عملی مردم و منطقه برای اجرای طرح.

وی با اشاره به کمبود سرانه‌ها در استان البرز گفت: البرز سال‌ها در سرانه‌های آموزشی و بهداشتی در رده‌های آخر کشور بود و اگرچه با تلاش‌های اخیر بخشی از عقب‌ماندگی جبران شده، اما هنوز هم مشکلات جدی داریم. وقتی طرحی ارائه می‌شود اما دستگاه متولی حتی قادر به تملک زمین برای خدمات نیست، نتیجه آن سرگردانی مردم است.

رئیس شورای شهرستان کرج تأکید کرد: مسئولان و مشاوران ملی که در تهران نسخه‌ای برای کل کشور می‌پیچند، باید به واقعیت‌های جاده چالوس و محور کندوان هم توجه داشته باشند. در برخی مناطق گردشگری با اجرای طرح‌ها زمین‌های مردم عملاً بلااستفاده شده و هیچ جایگزینی هم ارائه نشده است.

قاسم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که طرح‌ها مردم‌محور، اقتصادی و اجرایی نباشند، نه تنها مشکلات کاهش پیدا نمی‌کند بلکه بار مضاعفی بر دوش مردم خواهد گذاشت. رسانه‌ها باید در این زمینه روشنگری کنند و صدای مردم را به مدیران ملی برسانند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی