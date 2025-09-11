خبرگزاری کار ایران
تصادف دلخراش در علی آبادکتول با ۹ نفر مصدوم

تصادف دلخراش در علی آبادکتول با ۹ نفر مصدوم
سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان از وقوع تصادف دو دستگاه سواری در کمربندی علی آبادکتول که منجر به مصدومیت ۹ نفر شد خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی گفت: یک گزارش تصادف یک دستگاه هیوندا سوناتا و یک دستگاه برلیانس در کمربندی علی آباد کتول، زیر پل مزرعه، از سوی اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد. 

وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه زرین گل با بکارگیری آمبولانس و خودروی نجات به محل حادثه اعزام شد. 

سلیمی‌گفت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه مصدومین را به مرکز درمانی انتقال دادند.

