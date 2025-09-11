روشهای مشارکت مردم البرز در پویش جشن عاطفهها اعلام شد
مدیرکل کمیته امداد استان البرز با تشریح جزئیات اجرای پویش جشن عاطفهها، از شهروندان نیکوکار برای مشارکت در تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، رضا البرزی با اشاره به آغاز پویش ملی جشن عاطفهها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جشن عاطفهها با هدف تأمین لوازم تحصیلی و دیگر نیازهای آموزشی دانشآموزان نیازمند در سه مقطع زمانی برگزار میشود.
به گفته وی، مرحله نخست از هفته سوم شهریور با برپایی پایگاههای جمعآوری کمکها در مناطق و شهرستانها آغاز شده است. در ادامه، آخرین جمعه شهریور پایگاههایی بهصورت نمادین در مصلاهای نماز جمعه برپا میشود و در هفته نخست مهرماه نیز جشن عاطفهها با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانشآموزی در مدارس برگزار خواهد شد.
البرزی با تأکید بر اهمیت زمانبندی اجرای طرح اظهار داشت: تلاش میکنیم کمکها پیش از شروع سال تحصیلی به دست دانشآموزان برسد، چراکه برنامه مهرماه بیشتر رویکرد فرهنگی و ترویجی دارد.
وی افزود: همکاری نزدیک کمیته امداد با آموزش و پرورش این امکان را فراهم کرده تا علاوه بر دانشآموزان تحت پوشش امداد، دیگر نیازمندان شناساییشده نیز از این کمکها بهرهمند شوند.
مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به راههای مشارکت مردم در این پویش تصریح کرد: نیکوکاران میتوانند با ارسال عدد ۵ به سرشماره 3000333326، استفاده از کد دستوری #0268877 ویژه کمکهای استانی و یا واریز به شماره کارت 6037-9979-5003-0578 در جشن عاطفهها سهیم شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جشن عاطفهها فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ نوعدوستی و همراهی با دانشآموزان محروم است. امیدواریم همچون سالهای گذشته مردم نیکوکار البرز با مشارکت گسترده خود، زمینهساز آغاز سال تحصیلی توأم با شور و نشاط برای فرزندان نیازمند شوند.