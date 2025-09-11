به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی به همراه حسین عطائی شهردار منطقه ۴، حمید صفدری شهردار منطقه ۳ و معاون سازمان عمران و بازآفرینی شهری، از خیابان‌های سوم و پنجم آق‌تپه بازدید کردند.

وی در این بازدید با اشاره به اهمیت رفع مشکلات محلات کم‌برخوردار گفت: خیابان‌های سوم و پنجم آق‌تپه جزو پروژه‌های مصوب سال ۱۴۰۴ هستند که با درخواست مردم، ردیف اعتباری برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.

رحیمی درباره خیابان سوم که در مرز بین مناطق ۳ و ۴ قرار دارد، اظهار داشت: عملیات جدول‌گذاری آن توسط عوامل اجرایی منطقه ۳ انجام شده و مسئولیت زیرسازی و آسفالت نیز برعهده منطقه ۴ و سازمان عمران شهرداری کرج است. وی ابراز امیدواری کرد این پروژه که از مطالبات جدی شهروندان و مورد تأکید اعضای شوراست، هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج همچنین از تصویب خط پروژه خیابان پنجم در کمیسیون ماده ۵ خبر داد و افزود: وجود ۶ مدرسه در معبری با عرض ۶ متری، ضرورت تعریض فوری این خیابان را دوچندان کرده است. با تصویب کمیسیون ماده ۵ و مصوبه شورا، فراخوان مالکین جهت تملک در دستور کار قرار گرفته تا عملیات تعریض و استانداردسازی اجرا و ایمنی تردد دانش‌آموزان و شهروندان تضمین شود.

رحیمی در پایان تأکید کرد: عزم جدی مدیریت شهری، پاسخگویی به مطالبات مردم و بهبود زیرساخت‌ها در محلات کم‌برخوردار است و با هم‌افزایی شهرداری و شورا، پروژه‌های عمرانی آق‌تپه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید.

