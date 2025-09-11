عضو شورای شهر کرج خواستار شد؛
تعریض خیابان پنجم آقتپه با تصویب کمیسیون ماده ۵
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به درخواستهای مکرر شهروندان آقتپه بر تسریع در اجرای پروژههای عمرانی این محله بهویژه تعریض خیابان پنجم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی به همراه حسین عطائی شهردار منطقه ۴، حمید صفدری شهردار منطقه ۳ و معاون سازمان عمران و بازآفرینی شهری، از خیابانهای سوم و پنجم آقتپه بازدید کردند.
وی در این بازدید با اشاره به اهمیت رفع مشکلات محلات کمبرخوردار گفت: خیابانهای سوم و پنجم آقتپه جزو پروژههای مصوب سال ۱۴۰۴ هستند که با درخواست مردم، ردیف اعتباری برای آنها پیشبینی شده است.
رحیمی درباره خیابان سوم که در مرز بین مناطق ۳ و ۴ قرار دارد، اظهار داشت: عملیات جدولگذاری آن توسط عوامل اجرایی منطقه ۳ انجام شده و مسئولیت زیرسازی و آسفالت نیز برعهده منطقه ۴ و سازمان عمران شهرداری کرج است. وی ابراز امیدواری کرد این پروژه که از مطالبات جدی شهروندان و مورد تأکید اعضای شوراست، هرچه سریعتر تکمیل شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج همچنین از تصویب خط پروژه خیابان پنجم در کمیسیون ماده ۵ خبر داد و افزود: وجود ۶ مدرسه در معبری با عرض ۶ متری، ضرورت تعریض فوری این خیابان را دوچندان کرده است. با تصویب کمیسیون ماده ۵ و مصوبه شورا، فراخوان مالکین جهت تملک در دستور کار قرار گرفته تا عملیات تعریض و استانداردسازی اجرا و ایمنی تردد دانشآموزان و شهروندان تضمین شود.
رحیمی در پایان تأکید کرد: عزم جدی مدیریت شهری، پاسخگویی به مطالبات مردم و بهبود زیرساختها در محلات کمبرخوردار است و با همافزایی شهرداری و شورا، پروژههای عمرانی آقتپه در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید.