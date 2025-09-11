پس از سه روز تلاش؛
آتشسوزی دامنه کوه «شنهچیر» ایلام مهار شد
آتشسوزی دامنههای کوه «شنهچیر» در ارتفاعات «شەڵەم» ایلام سرانجام بامداد پنجشنبه و با تلاش یکپارچه نیروهای مدیریت بحران، منابع طبیعی، محیط زیست، کوهنوردان و دوستداران طبیعت مهار شد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام روز پنجشنبه اظهار کرد: آتشسوزی ارتفاعات «شنهچیر» که عصر روز یکشنبه شعلهور شده بود، پس از سه روز عملیات مستمر و طاقتفرسا، در ساعت ۰۰:۲ بامداد پنجشنبه ۲۰ شهریور به طور کامل مهار شد.
علیمحمد پاکدلنژاد افزود: در این عملیات، نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران استان به همراه مأموران منابع طبیعی، محیط زیست، گروهی از کوهنوردان، حامیان محیط زیست و اهالی بومی منطقه با همکاری و همدلی مثالزدنی، با وجود شیب تند زمین، پوشش گیاهی متراکم و وزش باد که گسترش آتش را تسهیل میکرد، موفق به کنترل و خاموشکردن کامل حریق شدند.
وی با بیان اینکه نیروهای امدادی همچنان در محل مستقر خواهند بود، گفت: حضور نیروهای پایش تا تثبیت کامل شرایط و اطمینان از عدم شعلهور شدن مجدد آتش ادامه خواهد داشت.