در چهارمحال و بختیاری رخ داد:

سقوط یک دستگاه مینی بوس در گردنه چری شش فوتی و ۱۲مصدوم برجای گذاشت

سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان چهارمحال و بختیاری گفت: سقوط یک دستگاه مینی بوس در گردنه چری در استان چهارمحال و بختیاری تاکنون شش فوتی و ۱۲مصدوم برجای گذاشته است.

به گزارش ایلنا، نرگس عسگری اظهارداشت:  حادثه صبح روز ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ رخ داد و در این حادثه  متاسفانه شش نفر فوت و ۱۲ نفر مصدوم شدند.

وی افزود:  متعاقب این حادثه شش دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به منطقه اعزام و مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به مراکز درمانی منتقل شدندو یک نفر از مصدومان در مرکز درمانی، بر اثر شدت حادثه ،متاسفانه جان خود را از دست داده  است.

عسگری گفت: با پیگیری های ریاست دانشگاه، معاون درمان، مسئدولان محلی و ... هماهنگی های مرکز مدیریت حوادث، اقدامات لازم برای مساعدت ودرمان مصدومان بعمل آمد.

