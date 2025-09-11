جشنواره موسیقی «وحدت و صلابت» در کرمانشاه به کار خود پایان داد
جشنواره موسیقی «وحدت و صلابت» همزمان با هفته وحدت و با حضور گروههای برجسته موسیقی محلی و آیینی، شامگاه ۱۹ شهریورماه در تالار انتظار کرمانشاه به کار خود پایان داد. این رویداد سهروزه توانست جلوهای تازه از ظرفیتهای موسیقی اقوام ایرانی و نقش آن در تقویت همبستگی اجتماعی را به نمایش بگذارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، این جشنواره از روز ۱۷ شهریور آغاز شد و طی سه روز پیاپی، میزبان گروههای موسیقی اصیل و محلی از استانهای بوشهر، کردستان، لرستان و کرمانشاه بود. هدف اصلی این رویداد، پاسداشت فرهنگ، هنر و هویت ملی عنوان شد؛ موضوعی که در اجراهای مختلف جشنواره به خوبی نمود پیدا کرد.
فضای تالار انتظار در طول سه روز با نواهای آیینی، ریتمهای محلی و سازهای بومی رنگ و بویی متفاوت گرفت و تماشاگران پرشوری را گرد هم آورد. استقبال گسترده مردم و حضور فعال هنرمندان نشان داد که موسیقی اصیل همچنان جایگاه ویژهای در جامعه ایرانی دارد.
در حاشیه مراسم اختتامیه، زهرا آرام، مدیرعامل انجمن موسیقی استان کرمانشاه، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: «به لطف خداوند متعال، جشن موسیقی وحدت و صلابت با هدف پاسداشت فرهنگ، هنر و هویت ملی طراحی شد و خوشبختانه با استقبال خوب مردم و هنرمندان همراه بود. این جشنواره فرصتی بود تا بار دیگر تنوع و غنای موسیقی اقوام ایرانی در معرض دید قرار گیرد و نشان دهد که چگونه موسیقی میتواند پیوندی میان دلها ایجاد کند.»
وی با تأکید بر اینکه برگزاری جشنواره بدون حمایت نهادهای همکار و حامیان مالی امکانپذیر نبود افزود: «این برنامه با همت انجمن موسیقی استان کرمانشاه و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد. همچنین اسپانسرهای ارزشمند شامل کارخانه سیمان غرب، اتاق بازرگانی کرمانشاه و کارخانه سیمان مدلل حمایتهای مالی و معنوی قابل توجهی ارائه کردند. این همراهیها نشان داد که بخش خصوصی نیز میتواند نقشی مؤثر در رونق فعالیتهای فرهنگی و هنری داشته باشد.»
از نقاط برجسته جشنواره، حضور گروههای شاخص موسیقی از استانهای مختلف بود. گروههایی از بوشهر، کردستان و لرستان در کنار گروههای کرمانشاهی «آژوان» و «آراد» روی صحنه رفتند و با اجراهای فاخر خود فضایی متفاوت و پرشور رقم زدند. در سومین روز، گروه موسیقی کرمانشاه با اجرای قطعات آیینی و محلی حالوهوای ویژهای به اختتامیه بخشید و فضای تالار را غرق در شور و نشاط کرد.
به گفته مدیرعامل انجمن موسیقی کرمانشاه، این جشنواره دستاوردهای متعددی در پی داشت که از جمله آن میتوان به تقویت همبستگی اجتماعی، معرفی ظرفیتهای هنری و فرهنگی استان کرمانشاه در سطح ملی، ارتقای نشاط اجتماعی و امید در میان مردم و جلب مشارکت بخش خصوصی در حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری اشاره کرد. آرام تأکید کرد: «این نتایج نشان میدهد که موسیقی میتواند فراتر از یک هنر، به ابزاری برای همگرایی و تقویت هویت ملی تبدیل شود.»
وی در ادامه از تمامی کسانی که در موفقیت این جشنواره نقش داشتند قدردانی کرد و گفت: «لازم میدانم مراتب سپاس خود را از جناب آقای مظفر تیموری، مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اعلام کنم که حمایتها و راهنماییهایشان نقش بسزایی در موفقیت جشنواره داشت. همچنین از تمامی هنرمندان شرکتکننده، نهادهای همکار و حامیان مالی سپاسگزارم.» آرام بهویژه از تلاشهای اعضای انجمن موسیقی استان یاد کرد و افزود: «استاد مصطفی اسدزاده، استاد ابراهیم احمدی، استاد بیژن صادقی، استاد فرخ یادگاری، استاد پوریا فتاحی، استاد اهورا مرادی و استاد عبدالرضا آرمانده – مدیر روابط عمومی انجمن – از ستونهای اصلی برنامهریزی و اجرای جشنواره بودند. همچنین نقش کیوان قلخانی در موفقیت این رویداد بسیار ارزشمند بود.»
مدیرعامل انجمن موسیقی استان کرمانشاه در سخن پایانی خود خاطرنشان کرد: «امیدوارم این گام ارزشمند زمینهساز برگزاری رویدادهای گستردهتر فرهنگی و هنری در استان کرمانشاه و سراسر کشور باشد. ما باید تلاش کنیم تا موسیقی اصیل ایرانی بیش از پیش در دل جامعه جایگاه خود را بیابد و بهعنوان میراثی ماندگار به نسلهای آینده منتقل شود.»
اختتامیه جشنواره موسیقی «وحدت و صلابت» نشان داد که کرمانشاه نهتنها یکی از کانونهای مهم فرهنگی کشور است، بلکه میتواند با برگزاری چنین رویدادهایی سهمی جدی در معرفی هویت ملی و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کند.