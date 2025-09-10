مدیرکل مدیریتبحران استانداری قزوین خبر داد؛
اطفای آتشسوزی گسترده در اراضی روستای کشآباد
مدیرکل مدیریتبحران استانداری قزوین از اطفای حریق گسترده در اراضی روستای کشآباد از توابع بخش الموت غربی خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، قدرتاله مهدیخانی در تشریح این خبر گفت: عصر امروز حریق گسترده ای در اراضی روستای کشآباد از توابع الموت غربی گزارش شد که بلافاصله هماهنگی های لازم با نیروهای امدادی از جمله آتشنشانی، منابع طبیعی، دهیاری روستا و... صورت گرفته و با همکاری اهالی منطقه،این حریق اطفا شد.
مهدیخانی ادامه داد: به دلیل گرما و خشکی هوا ، علفزار ها و مراتع استان مستعد ایجاد حریق میباشند که متاسفانه، در اغلب موارد بیاحتیاطی و خطای انسانی موجب ایجاد حریق در آنها میشود.
این مسئول از مردم و بالاخص مسافران و طبیعتگردان خواست، حتی الامکان از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کرده و در صورت نیاز حتماً از خاموشی کامل آتش اطمینان حاصل کنند. همچنین از رها کردن شیشه و پلاستیکهای شفاف در مراتع جلوگیری شود.