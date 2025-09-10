به گزارش ایلنا از قزوین، قدرت‌اله مهدیخانی در تشریح این خبر گفت: عصر امروز حریق گسترده ای در اراضی روستای کش‌آباد از توابع الموت غربی گزارش شد که بلافاصله هماهنگی های لازم با نیروهای امدادی از جمله آتش‌نشانی، منابع طبیعی، دهیاری روستا و... صورت گرفته و با همکاری اهالی منطقه،این حریق اطفا شد.

مهدیخانی ادامه داد: به دلیل گرما و خشکی هوا ، علفزار ها و مراتع استان مستعد ایجاد حریق میباشند که متاسفانه، در اغلب موارد بی‌احتیاطی و خطای انسانی موجب ایجاد حریق در آنها می‌شود.

این مسئول از مردم و بالاخص مسافران و طبیعت‌گردان خواست، حتی الامکان از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کرده و در صورت نیاز حتماً از خاموشی کامل آتش اطمینان حاصل کنند. همچنین از رها کردن شیشه و پلاستیک‌های شفاف در مراتع جلوگیری شود.

