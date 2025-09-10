خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل مدیریت‌بحران استانداری قزوین خبر داد؛

اطفای آتش‌سوزی گسترده در اراضی روستای کش‌آباد

اطفای آتش‌سوزی گسترده در اراضی روستای کش‌آباد
کد خبر : 1684443
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت‌بحران استانداری قزوین از اطفای حریق گسترده در اراضی روستای کش‌آباد از توابع بخش الموت غربی خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین،  قدرت‌اله مهدیخانی در تشریح این خبر گفت: عصر امروز حریق گسترده ای در اراضی روستای کش‌آباد از توابع الموت غربی گزارش شد که بلافاصله هماهنگی های لازم با نیروهای امدادی از جمله آتش‌نشانی، منابع طبیعی، دهیاری روستا و... صورت گرفته و با همکاری اهالی منطقه،این حریق اطفا شد.

مهدیخانی ادامه داد: به دلیل گرما و خشکی هوا ، علفزار ها و مراتع استان مستعد ایجاد حریق میباشند که متاسفانه، در اغلب موارد  بی‌احتیاطی و خطای انسانی موجب ایجاد حریق در آنها می‌شود.

این مسئول از مردم و بالاخص مسافران و طبیعت‌گردان خواست، حتی الامکان از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کرده و در صورت نیاز حتماً از خاموشی کامل آتش اطمینان حاصل کنند. همچنین از رها کردن شیشه و پلاستیک‌های شفاف در مراتع جلوگیری شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی