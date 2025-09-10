غرق شدن پدر و پسر در سد شهرچایی ارومیه

به گزارش ایلنا، فرزین ،رضا زاده گفت: با اعلام گزارش به مرکز فوریت‌های پزشکی مبنی بر غرق شدن دو‌نفر در سد شهرچایی ارومیه بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام گردید.

وی افزود: طبق اعلام نیروهای حاضر در صحنه، دو نفر در آب گرفتار شده‌اند اما تاکنون پیکر آنان از آب خارج نشده است.

رضازاده خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با نیروهای امدادی و غواصان برای عملیات جست‌وجو و یافتن غرق‌شدگان انجام گرفته و اورژانس همچنان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد.

رئیس اورژانس استان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تأکید کرد: شنا در سدها و آبگیرهای غیرایمن به‌شدت خطرناک است و مردم باید از ورود به چنین مکان‌هایی خودداری کنند تا شاهد بروز چنین حوادث تلخی نباشیم.

