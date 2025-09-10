خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راه استان:

آزادراه‌های استان قزوین با ترافیک سنگین روبه‌رو است

رئیس پلیس راه استان قزوین از تردد پرحجم اما روان خودروها در آزادراه‌های استان خبر داد.

به گزارش ایلنا در قزوین،  سرهنگ حسین تقی‌خانی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: هم‌اکنون آزادراه‌های «کرج ـ قزوین»، «قزوین ـ رشت» و «قزوین ـ زنجان» با حجم بالایی از تردد خودروها مواجه هستند اما جریان عبور و مرور در تمامی مسیرها روان بوده و تاکنون هیچ‌گونه گره ترافیکی یا حادثه عمده‌ای گزارش نشده است.

وی با اشاره به بارترافیکی پرحجم و سنگین در لاین شمالی آزاد راه «کرج_قزوین» و «قزوین-رشت» و «قزوین_زنجان» خاطرنشان کرد: با حضور مأموران پلیس راه و مدیریت ترافیک، شرایط تحت کنترل است.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآورشد: ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان انتظار می‌رود شهروندان ضمن پرهیز از سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و بی‌توجهی به فاصله طولی، در صورت احساس خستگی در حاشیه امن توقف و استراحت کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

