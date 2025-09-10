به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: هم‌اکنون آزادراه‌های «کرج ـ قزوین»، «قزوین ـ رشت» و «قزوین ـ زنجان» با حجم بالایی از تردد خودروها مواجه هستند اما جریان عبور و مرور در تمامی مسیرها روان بوده و تاکنون هیچ‌گونه گره ترافیکی یا حادثه عمده‌ای گزارش نشده است.

وی با اشاره به بارترافیکی پرحجم و سنگین در لاین شمالی آزاد راه «کرج_قزوین» و «قزوین-رشت» و «قزوین_زنجان» خاطرنشان کرد: با حضور مأموران پلیس راه و مدیریت ترافیک، شرایط تحت کنترل است.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآورشد: ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان انتظار می‌رود شهروندان ضمن پرهیز از سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و بی‌توجهی به فاصله طولی، در صورت احساس خستگی در حاشیه امن توقف و استراحت کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.