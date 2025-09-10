خبرگزاری کار ایران
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان مطرح کرد؛

پیگیری جدی مسائل معیشتی و درمانی کارگران استان از مسیر جلسات و دیدارهای متعدد

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، با تاکید بر تمرکز ویژه این مجموعه بر مسائل معیشتی و درمانی کارگران و بازنشستگان گفت: «این موضوعات را با دقت و حساسیت پیگیری کرده‌ایم و در این مسیر دیدارها، جلسات و برنامه‌های متعددی را برگزار کرده‌ایم.»

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، حمیدرضا امینی با اشاره به دیدار با مسئولان در حوزه‌های کار، درمان و مدیریت ارشد کشور افزود: جلساتی با معاون امور استان‌های تأمین اجتماعی، معاونت درمان، معاون وزیر کار، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار، استاندار و معاونان سیاسی و اقتصادی استان، نمایندگان مجلس، فرمانداران، اعضای کانون عالی بازنشستگان، مدیران کل کار و تأمین اجتماعی، مشاوران رئیس‌جمهور، بازرس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، رئیس شورای شهر، شهردار منطقه و همچنین رئیس اتحادیه جهانی کارگران داشته‌ایم.

امینی ادامه داد: در حوزه سلامت، بازدیدهایی از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی در شهرها انجام شد و جلساتی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و دیگر مراجع مسئول برگزار کردیم. همچنین مکاتباتی برای پیگیری مطالبات کارگران با مقامات مختلف انجام شد و در خصوص وضعیت بانک رفاه نیز طوماری تهیه و تحویل شد.

به گفته رئیس خانه کارگر اصفهان، این نهاد در کنار فعالیت‌های صنفی، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی همچون مسابقات، تجلیل از کارگران و برگزاری پنج برنامه رادیویی و تلویزیونی را با محوریت طرح مسائل درمانی و حقوق بازنشستگان اجرا کرده است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان اصفهان در صنعت کشور عنوان کرد: از مسئولان درخواست کرده‌ایم که اصفهان را به عنوان یک قطب صنعتی از برنامه‌های کلان جدا نکنند و حمایت‌های لازم را انجام دهند. همچنین پیشنهاد داده‌ایم که استاندار مشاور کارگری داشته باشد که توسط خانه کارگر معرفی شود. کمیسیون کارگری استان نیز تشکیل و در آن اعتراضات و مطالبات جامعه کارگری مطرح شده است.

امینی با تاکید بر لزوم حضور پررنگ کارگران در عرصه‌های تصمیم‌گیری گفت: باید در مجلس، پارلمان شهری و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز نماینده داشته باشیم تا بتوانیم از جایگاه اصفهان به درستی دفاع کنیم. تغییرات زیادی در شرایط پیش آمده و باید تلاش کنیم که با وحدت رویه، از اختلاف و تفرقه پرهیز کرده و نیت‌های شخصی را کنار بگذاریم. تنها در این صورت می‌توانیم جایگاه واقعی خود را در عرصه‌های مدیریتی به دست آوریم.

او در پایان با اشاره به اهمیت انتخابات شورای شهر و کانون بازنشستگان خاطرنشان کرد: جامعه کارگری باید با همدلی و هم‌صدایی حرکت کند تا مسیر پیشرفت و تحقق مطالبات هموار شود.

