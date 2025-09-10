۲۵۰ کلاس درس در گلستان هوشمندسازی می شود

به گزارش ایلنای گلستان، وحید فراهی اظهار کرد: از اول مهر امسال ۲۵۱ کلاس درس آماده و تحویل دانش‌آموزان است به عبارتی می‌توان گفت روزانه یک کلاس درس و حتی بیشتر در استان ساخته شده است. در کنار مدرسه‌سازی، بهسازی و تجهیز مدارس نیز در دستور کار قرار دارد. گروه‌های جهادی در آستانه مهرماه به نوسازی مدارس مشغول‌اند و کاروان‌های تجهیزات نیز به شهرستان‌های مختلف استان ارسال می‌شوند.

وی ادامه داد: خیران همیشه در خط مقدم مدرسه‌سازی گلستان بوده‌اندو تاکنون حدود ۵۳۰ خیر حقیقی و حقوقی در استان فعال هستند و میزان کمک‌های آنان از زمان تأسیس استان تا امروز به حدود ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده است، تنها در نیمه نخست امسال بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان تعهد مالی از سوی خیران صورت گرفته است که بی‌نظیر است.

وی گفت: روند احداث فضاهای آموزشی در استان در دو سال اخیر رو به رشد بوده و ظرفیت تحویل کلاس‌های درس به شکل چشمگیری افزایش یافته است. حدود دو سال پیش سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ کلاس درس تحویل می‌شد اما از ابتدای امسال تا مهرماه توانسته‌ایم ۲۵۱ کلاس درس را تحویل دهیم و پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال این عدد به بیش از ۳۲۰ تا ۳۳۰ کلاس برسد.

وی تصریح کرد: اولین هدف ما جمع‌آوری مدارس مستقل کانکسی با بیش از ۱۱ دانش‌آموز بود که خوشبختانه چهار مدرسه شناسایی و جایگزین شدند و هم‌اکنون مدرسه مستقل کانکسی در استان وجود ندارد. البته حدود ۸۵ کلاس الحاقی کانکسی داریم که امسال ۱۵ کلاس آن جمع‌آوری شد و تا پایان سال نیز بخش بیشتری برچیده خواهد شد تا در مدت کمتر از سه سال این عدد به صفر برسد.

انتهای پیام/