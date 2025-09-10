اهواز و حمیدیه در وضعیت بنفش آلودگی هوا/۵ شهر دیگر در وضعیت قرمز

به گزارش ایلنا از خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، چهارشنبه ۱۹ شهریور در هویزه روی عدد ۲۸۹ و اهواز ۲۳۵ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.

در این مدت ملاثانی عدد ۱۷۴، دشت آزادگان ۱۶۵، هندیجان ۱۵۹، امیدیه ۱۵۶، بندر ماهشهر ۱۵۴ AQI را نشان می‌دهند که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است، همچنین رامهرمز با ۱۲۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوا، شهر‌های آبادان، آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دهدز، شادگان، شوش، گتوند، لالی و هفتکل در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند.

