خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهار آتش‌سوزی در مخزن نفتی بندرامام خمینی با اقدام سریع آتش‌نشانان

مهار آتش‌سوزی در مخزن نفتی بندرامام خمینی با اقدام سریع آتش‌نشانان
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان، گفت: با تلاش به موقع نیروهای امداد و آتش‌نشانی، حریق ایجاد شده در بخش فوقانی یکی از مخازن نفتی یک شرکت خصوصی در پایانه نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی به طور کامل مهار شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ابوطالب گرایلو اعلام کرد: عملیات اطفای حریق در بخش فوقانی یکی از مخازن نفتی متعلق به یک شرکت خصوصی در پایانه نفتی بندرامام خمینی با موفقیت پایان یافت.

گرایلو اظهار داشت: این حادثه از ساعت ۶:۲۵ صبح امروز چهارشنبه آغاز شد و با حضور به موقع تیم‌های آتش‌نشانی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی، آتش در ساعت ۹:۱۵ به طور کامل مهار شد.

وی افزود: اجرای عملیات بدون نیاز به تخلیه مخزن و با رعایت کامل اصول ایمنی انجام گرفت و خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی مواد نفتی در روند صادرات و واردات تأکید کرد: اداره بنادر و دریانوردی خوزستان همواره بر اساس استانداردهای جهانی، موضوع تعمیر و نگهداری این تأسیسات حیاتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

