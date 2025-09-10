به گزارش ایلنا از خوزستان، ابوطالب گرایلو اعلام کرد: عملیات اطفای حریق در بخش فوقانی یکی از مخازن نفتی متعلق به یک شرکت خصوصی در پایانه نفتی بندرامام خمینی با موفقیت پایان یافت.

گرایلو اظهار داشت: این حادثه از ساعت ۶:۲۵ صبح امروز چهارشنبه آغاز شد و با حضور به موقع تیم‌های آتش‌نشانی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی، آتش در ساعت ۹:۱۵ به طور کامل مهار شد.

وی افزود: اجرای عملیات بدون نیاز به تخلیه مخزن و با رعایت کامل اصول ایمنی انجام گرفت و خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی مواد نفتی در روند صادرات و واردات تأکید کرد: اداره بنادر و دریانوردی خوزستان همواره بر اساس استانداردهای جهانی، موضوع تعمیر و نگهداری این تأسیسات حیاتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

