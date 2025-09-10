اعلام زمان قانونی استعفا داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در فارس

‌به گزارش ایلنا، سید کمال علوی با اشاره به آغاز فرآیند اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اعلام کرد: در اجرای ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی و بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب، لازم است کلیه افراد مشمول این ماده که قصد ثبت‌نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و تیره‌های عشایری را دارند، در مهلت مقرر نسبت به استعفا از سمت‌های مشمول و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند.

علوی افزود: داوطلبان شورای اسلامی شهر باید در بازه زمانی ۲۱ مهر تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴، یعنی سه ماه پیش از آغاز ثبت‌نام، اقدامات لازم را انجام دهند؛ همچنین داوطلبان شورای اسلامی روستا و تیره‌های عشایری نیز موظف‌اند در بازه ۲۴ آبان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نسبت به استعفا و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند.