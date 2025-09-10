دبیر ستاد انتخابات استان خبرداد؛
اعلام زمان قانونی استعفا داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در فارس
دبیر ستاد انتخابات استان فارس با تأکید بر اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، زمان قانونی استعفا و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه برای داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و تیرههای عشایری را اعلام کرد.
علوی افزود: داوطلبان شورای اسلامی شهر باید در بازه زمانی ۲۱ مهر تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴، یعنی سه ماه پیش از آغاز ثبتنام، اقدامات لازم را انجام دهند؛ همچنین داوطلبان شورای اسلامی روستا و تیرههای عشایری نیز موظفاند در بازه ۲۴ آبان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نسبت به استعفا و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند.
وی تأکید کرد: فرمانداران شهرستانهای تابعه استان موظفاند اطلاعرسانی دقیق و گستردهای در این خصوص انجام دهند تا داوطلبان با آگاهی کامل و در زمان مقرر، مراحل قانونی را طی کنند و از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند ثبتنام جلوگیری شود.