دبیر ستاد انتخابات استان خبرداد؛

اعلام زمان قانونی استعفا داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در فارس

اعلام زمان قانونی استعفا داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در فارس
دبیر ستاد انتخابات استان فارس با تأکید بر اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، زمان قانونی استعفا و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه برای داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و تیره‌های عشایری را اعلام کرد.

‌به گزارش  ایلنا، سید کمال علوی با اشاره به آغاز فرآیند اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اعلام کرد: در اجرای ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی و بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب، لازم است کلیه افراد مشمول این ماده که قصد ثبت‌نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و تیره‌های عشایری را دارند، در مهلت مقرر نسبت به استعفا از سمت‌های مشمول و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند.

 علوی افزود: داوطلبان شورای اسلامی شهر باید در بازه زمانی ۲۱ مهر تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴، یعنی سه ماه پیش از آغاز ثبت‌نام، اقدامات لازم را انجام دهند؛ همچنین داوطلبان شورای اسلامی روستا و تیره‌های عشایری نیز موظف‌اند در بازه ۲۴ آبان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نسبت به استعفا و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند.

وی تأکید کرد: فرمانداران شهرستان‌های تابعه استان موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده‌ای در این خصوص انجام دهند تا داوطلبان با آگاهی کامل و در زمان مقرر، مراحل قانونی را طی کنند و از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت‌نام جلوگیری شود.

