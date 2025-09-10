هواشناسی مازندران: سیل در راه است

به گزارش ایلنا، هواشناسی مازندران روز چهارشنبه با صدور هشدار سطح نارنجی، زمان فعالیت این سامانه را از روز جمعه این هفته تا عصر یکشنبه آینده و منطقه اثر آن را نیز در سطح استان پیش بینی و اعلام کرد که آسمان مازندران در طی این مدت با بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید، کاهش دما و با احتمال بارش تگرگ همراه خواهد بود.

هواشناسی، آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، اختلال در تردد، ریزش‌سنگ و رانش زمین در جاده های کوهستانی و خسارت به سازه های کم‌مقاوم و سست بنیان و شالی‌های رسیده را اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی اعلام و نسبت به وقوع آنها در طی این مدت هشدار داد.

هواشناسی در اخطاریه سطح نارنجی به کشاورزان توصیه کرد نسبت به برداشت سریع شالی های رسیده در چند روز آینده اقدام کنند تا متحمل خسارت نشوند.

هواشناسی مازندران در این اخطاریه همچنین علاوه بر تاکید نسبت به پاکسازی کانال‌های هدایت آب در سطح شهرها و محکم کردن سازه‌های کم مقاوم و سست بنیان، از شهروندان نیز خواست از اسکان یافتن در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل‌ها خودداری و هنگام تردد در جاده‌ها و محورهای کوهستانی جوانب احتیاط را رعایت و از فعالیت های کوهنوردی نیز در طی این مدت خودداری کنند.

براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه های پیـش‌یابـی هواشناسـی، وضعیت جوی امروز مازندران صاف تا قسمتی ابری با افزایش نسبی دما، گاهی با افزایش ابر و روز پنجشنبه نیز نیمه ابری با کاهش نسبی دما و از بعدازظهر با افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی شده است.

شرایط جوی مازندران در آخرین روز هفته جاری روز جمعه ابری، ارتفاعات مه‌آلود همراه با کاهش دما، به تدریج با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید و احتمال تگرگ، روز شنبه ابری و خنک، در ارتفاعات مه آلود با بارندگی، رعد و برق پراکنده و وزش باد به نسبت شدید موقتی، روز یکشنبه آینده ابری و خنک، در ارتفاعات مه آلود، گاهی با بارندگی و وزش باد، به تدریج با کاهش ناپایداری و روز دوشنبه نیز در مناطق غربی استان نیمه ابری تا ابری با احتمال بارش پراکنده باران و در مناطق مرکزی و شرقی استان نیز صاف تا نیمه ابری و با افزایش نسبی دما همراه خواهد بود.

انتهای پیام/