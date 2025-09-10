خبرگزاری کار ایران
یکی از مخازن پایانه‌های نفت در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) دچار آتش سوزی شد

کد خبر : 1684272
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان اعلام کرد: عملیات اطفای حریق در یکی از مخازن پایانه‌های نفتی بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) تحت کنترل است.

به گزارش ایلنا، ابوطالب گرایلو روز چهارشنبه اظهار داشت: حریق در یکی از مخازن پایانه‌های بخش خصوصی بندرامام خمینی(ره) رخ داد که با اقدام سریع تیم‌های ایمنی و آتش‌نشانی، از همان لحظات نخست تحت کنترل قرار گرفت.

وی با بیان اینکه عملیات اطفا همچنان ادامه دارد، افزود: تمامی تجهیزات و نیروهای امدادی و ایمنی بندر و واحدهای پشتیبان به طور کامل در حالت آماده‌باش هستند و روند مهار آتش بر اساس دستورالعمل‌های تخصصی در حال پیشرفت است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: این حادثه خسارت جانی به همراه نداشته و شرایط به طور کامل تحت کنترل است و اطلاع‌رسانی درباره روند عملیات به صورت مستمر انجام خواهد شد.

