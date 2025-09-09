خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه مازندران :

ترافیک سنگین در محورهای ورودی مازندران؛ هراز و کندوان پرترافیک‌ترین محورها

ترافیک سنگین در محورهای ورودی مازندران؛ هراز و کندوان پرترافیک‌ترین محورها
کد خبر : 1684139
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک سنگین در ورودی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اعلام کرد: محورهای هراز و کندوان شاهد بیشترین حجم تردد بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا از ترافیک سنگین در ورودی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اعلام کرد که محورهای هراز و کندوان شاهد بیشترین حجم تردد بوده‌اند.

وی افزود: امروز ترافیک در محور مرزن‌آباد از ساعت ۹ صبح به سمت جنوب مسدود اعلام شد و در ادامه، از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه همان روز، محدودیت یک‌طرفه از جنوب به شمال در این محور اجرا گردید.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین از ترافیک سنگین در محور هراز خبر داد و گفت: به همین دلیل، محدودیت یک‌طرفه به صورت مقطعی در این محور اعمال می‌شود.در مقابل، محورهای سوادکوه و کیاسر وضعیت بهتری داشته و ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت، پرحجم اما روان گزارش شده است.

وی، طول ترافیک سنگین در حوزه البرز و تهران محور کندوان را ۱۵ کیلومتر و در محور هراز را ۵ کیلومتر اعلام کرد.

سرهنگ عبادی گفت.مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان به صورت شبانه‌روزی با شماره تلفن‌های ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ (پیش‌شماره ۰۱۱) آماده ارائه آخرین اطلاعات راه‌ها و پاسخگویی به هموطنان است.

وی اف:ود: رانندگان و مسافران گرامی توصیه می‌شود قبل از آغاز سفر، از وضعیت راه‌ها از طریق این مرکز مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی