رئیس پلیس راه مازندران :
ترافیک سنگین در محورهای ورودی مازندران؛ هراز و کندوان پرترافیکترین محورها
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا از ترافیک سنگین در ورودی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اعلام کرد که محورهای هراز و کندوان شاهد بیشترین حجم تردد بودهاند.
وی افزود: امروز ترافیک در محور مرزنآباد از ساعت ۹ صبح به سمت جنوب مسدود اعلام شد و در ادامه، از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه همان روز، محدودیت یکطرفه از جنوب به شمال در این محور اجرا گردید.
رئیس پلیس راه مازندران همچنین از ترافیک سنگین در محور هراز خبر داد و گفت: به همین دلیل، محدودیت یکطرفه به صورت مقطعی در این محور اعمال میشود.در مقابل، محورهای سوادکوه و کیاسر وضعیت بهتری داشته و ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت، پرحجم اما روان گزارش شده است.
وی، طول ترافیک سنگین در حوزه البرز و تهران محور کندوان را ۱۵ کیلومتر و در محور هراز را ۵ کیلومتر اعلام کرد.
سرهنگ عبادی گفت.مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان به صورت شبانهروزی با شماره تلفنهای ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ (پیششماره ۰۱۱) آماده ارائه آخرین اطلاعات راهها و پاسخگویی به هموطنان است.
وی اف:ود: رانندگان و مسافران گرامی توصیه میشود قبل از آغاز سفر، از وضعیت راهها از طریق این مرکز مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.