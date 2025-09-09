کشف بیش از 181 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ احمدرضا چگنی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: با هماهنگی‌های انجام شده در یگان‌های مختلف انتظامی استان و در راستای اجرای این طرح، مقادیر زیادی لباس، کفش، ظروف و لوازم برقی آشپزخانه، ماینر، آرد، سیگار و لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف شد.

وی ادامه داد: بنا به اظهارات کارشناسان، ارزش کشفیات قاچاق کشف شده در این طرح سراسری، بیش از 181 میلیارد ریال برآورد شده است. در این طرح 18 دستگاه خودروی سبک و سنگین توقیف و روانه پارکینگ شد. 12 متهم دستگیر شده نیز با تشکیل 23 فقره پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی با تأکید بر قاطعیت پلیس در تداوم اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم مأموریتی در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی فراجا، با جدیت در دستور کار پلیس مرکزی قرار گرفته است.

