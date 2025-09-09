به گزارش خبرنگار ایلنا، علی میرزایی در جلسه شورای راهبری تحول اداری اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی، افزود: با توجه به افزایش جمعیت جهانی و نیاز به تأمین غذای سالم و با کیفیت، دامپزشکان مسئولیت مهمی در پیشگیری از بیماری‌های دامی، تضمین سلامت گوشت و محصولات دامی و حفظ تنوع زیستی بر عهده دارند.

وی ادامه داد: بهداشت و درمان دام‌ها می‌تواند به تأمین امنیت غذایی و کاهش خطرات بهداشتی کمک کند، و در نتیجه به توسعه پایدار جوامع بشری یاری رساند. با توجه به نقش حاکمیتی و بازدارندگی دامپزشکی، آمادگی خود را به منظور همکاری و رفع چالش‌های مربوط به نیروی انسانی و مسائل اداری و مالی اعلام می‌کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مرکزی با اشاره به بازدید از کشتارگاه دام اراک، بر شناسایی و رفع نقاط معیوب این کشتارگاه توسط دامپزشکی استان تأکید کرده و اظهار داشت: در این راستا ضعف‌هایی که در ارائه خدمت به مردم وجود دارد باید شناسایی و رفع شود.

بررسی وضعیت اعتبارات، نیروی انسانی و خودرو در کمیته‌های تخصصی استانداری، پیگیری مشترک با استانداری در خصوص جذب نیروی انسانی با اولویت شهرستان‌ها و مناطق محروم، پیگیری لازم جهت اصلاح و بهبود موافقت نامه‌های اعتباری به منظور ارتقا خدمات دامپزشکی به بهره‌برداران و کارکنان، پیگیری تأمین اعتبار لازم جهت خرید خودرو و تجهیزات از مباحث مطرح شده در شورای راهبری اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مرکزی همچنین از کشتارگاه دام در حال ساخت شهر داودآباد بازدید کرد.

