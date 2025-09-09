خبرگزاری کار ایران
سه فوتی در پی سقوط یک دستگاه ال ۹۰ در رودبار؛ انتقال ۲ نفر به بیمارستان

سه فوتی در پی سقوط یک دستگاه ال ۹۰ در رودبار؛ انتقال ۲ نفر به بیمارستان
کد خبر : 1684107
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: سقوط یک دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ در رودبار، سه فوتی و دو مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی سلیمی امروز سه شنبه، ۱۸ شهریور در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: ساعت ۸:۲۷ امروز، سه شنبه سقوط یک دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ در رودبار در منطقه رحمت آباد – محور مخشهر به کلسفروش – به مرکز کنترل هماهنگی و عملیات جمعیت هلال احمر استان گیلان اطلاع داده شد.

وی افزود: طی تماس صورت گرفته با شماره تلفن ۱۱۲ مرکز کنترل هماهنگی و عملیات امداد و نجات هلال احمر گیلان، دو تیم امدادی از جمعیت هلال احمر رودبار شامل یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی ست نجات از پایگاه امداد و نجات شهید آقایی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان خاطرنشان کرد: پس از اقدامات رهاسازی توسط امدادگران هلال احمر، دو مصدوم  به مراکز درمانی انتقال و سه فوتی به مراجع ذیربط تحویل داده شدند.

