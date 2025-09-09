‌به گزارش ایلنا، این پروژه با هدف احیای آیین پهلوانی، ارتقای سلامت شهروندان و افزایش سرانه فرهنگی و ورزشی در ضلع جنوبی باغ جنت اجرا خواهد شد.

‌رئیس منطقه ٣ بازرسی کشور در این مراسم گفت: ورزش زورخانه‌ای ریشه در فرهنگ ایرانی-اسلامی دارد، چرا که با جان و خون و پوست مردم گره خورده است و هر کاری در این حوزه انجام شده، موفقیت‌آمیز بوده است.

‌کاظم اکرمی، ابراز امیدواری کرد که این پروژه در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد و بستری برای برگزاری مسابقات ملی و جهانی شود.

وی تصریح کرد: با پشتکار شهرداری شیراز قطعا این پروژه در زمانبندی مشخص، به اتمام خواهد رسید.

رئیس منطقه ٣ بازرسی کشور با بیان این موضوع که اگرچه کار فرهنگی، کار سخت است و، اما تاثیر بالا و درازمدتی دارد، گفت: کار فرهنگی صحیح به‌ویژه بر روی کودکان، نوجوانان و جوانان تاثیر مثبت دارد و همیشگی است؛ همانگونه که اگر یک اتفاق منفی بیفتد و یا یک آموزش غلط، ماندگاری آنها را هم احساس خواهیم کرد.

اکرمی خاطرنشان کرد: این زورخانه قرار است به بزرگترین زورخانه سرپوشیده کشور تبدیل شود که افتخاری برای شیراز و فارس است. البته پرچم ایران بالاست و پرچم شیراز و فارس هم به همت مدیران توانمند همیشه بالا بوده است.

باغ جنت کارکرد فرا منطقه‌ای دارد

شهردار شیراز نیز گفت: پیمانکاری اجرای این پروژه را شرکت سد و عمران پارس‌گستر به عهده‌دارد و در موعد مقرر آن را به اتمام خواهند رساند.

محمدحسن اسدی با بیان اینکه در باغ جنت اتفاقات خوبی ایجاد شده، عنوان کرد: باغ جنت کارکرد فرا منطقه‌ای دارد و از جا‌های مختلف شهر به این باغ می‌آیند.

وی با بیان اینکه در سه چهار روز گذشته نیز یک شهربازی به بهره‌برداری رسید و مورد استقبال مردم قرار گرفت، خاطرنشان کرد: برای زمین اجرای این زورخانه نیز نقشه‌های زیادی کشیده شد، اما به جدیت جلوی آن ایستادیم تا در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد.

شهردار شیراز تصریح کرد: برخی درباره حفظ و نگهداری باغات، پارک‌ها و فضای سبز تصور می‌کنند که دایه دلسوز‌تر مادر هستند.

اسدی با بیان اینکه امروز بخش زیادی از وظیفه حفظ و گسترش باغات و پارک‌ها بر عهده شهرداری است، خاطرنشان کرد: حتی یک درخت در این فضا قطع نخواهد شد، بلکه ٣٠٠ نهال هم کاشته می‌شود.

وی با تاکید بر این نکته که امروز قطع درخت و از‌بین‌بردن درخت خط‌قرمز ما محسوب می‌شود، افزود: در دو سال گذشته توانستیم ٨٠٠ هزار درخت غرس کنیم و بیش از ٨ میلیون بذر بکاریم.

شهردار شیراز با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا شهری فرهنگ دوست‌تر و فرهنگی‌تر از شیراز داریم؟ گفت: در قطب کهن، باستانی و گردشگری شیراز لازم بود که زورخانه هم ساخته شود.

اسدی در بخش پایانی سخنانش از بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢٨٠ پروژه در هفته دولت در کلانشهر شیراز اشاره کرد و گفت: بخشی این پروژه‌ها افتتاح شده و در ادامه یک روز خاص در دو هفته آینده به نام بهره‌برداری و افتتاح از پروژه‌های محرومیت‌زدایی اختصاص داده خواهد شد و مراسمی ویژه و با شکوه برگزار خواهیم کرد.

این طرح هیچ‌گونه تخریبی برای باغ جنت در پی نخواهد داشت

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیرازنیزبا تاکید بر اینکه اجرای این طرح هیچ‌گونه تخریبی برای باغ جنت در پی نخواهد داشت، گفت: پروژه باغ‌موزه به‌گونه‌ای طراحی شده که نه‌تنها مانع توسعه فضای سبز نمی‌شود، بلکه با کاشت بیش از ۲۵۰ اصله درخت جدید از‌جمله سروناز شیراز، نارنج، انار، ارغوان و نخل، فضای باغ جنت سرزنده‌تر و دلنشین‌تر خواهد شد.

محمد امین با اشاره به اینکه هیچ حصار یا دیواری بین پروژه و باغ کشیده نمی‌شود و این مجموعه بخشی جدانشدنی از باغ جنت خواهد بود، افزود: بیش از ۷۰ درصد این پروژه به باغی با الگوی کاشت ایرانی اختصاص یافته و شهروندان می‌توانند از همه ورودی‌های باغ جنت به این مجموعه دسترسی داشته باشند.

به گفته امین، در قلب این مجموعه، بزرگ‌ترین زورخانه سرپوشیده کشور با ظرفیت یک‌هزار تماشاچی و مساحت یک‌هزار و ۹۰۰ مترمربع ساخته می‌شود که توانایی میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی را دارد. همچنین یک زورخانه سنتی با ظرفیت ۱۰۰ نفر برای اجرای آیین‌های اصیل پهلوانی پیش‌بینی شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز عنوان کرد: این مجموعه علاوه بر فضا‌های ورزشی، شامل موزه فرهنگ پهلوانی برای نمایش آثار و اسناد مرتبط، کافه و شربت‌خانه با چشم‌انداز باغ، نگارخانه‌ها و فضا‌های خدماتی همچون سرویس‌های ویژه معلولین و اتاق مادر و کودک خواهد بود.

وی تصریح کرد: هدف ما تنها ساخت یک مجموعه ورزشی نیست، بلکه ایجاد فضایی فرهنگی، اجتماعی و فراگیر است که برای همه اقشار و هر دو گروه بانوان و آقایان قابل استفاده باشد. باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی نمادی از هویت ایرانی، تلفیق فرهنگ و طبیعت و برگ زرینی دیگر در کارنامه شهرداری کلان‌شهر شیراز است.

فضا برای شهروندان باید مهیا شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این مراسم بیان کرد: همه ما می‌دانیم با پیشرفت علم و فناوری در دنیا، یکسری آسیب‌های اجتماعی اثر‌گذار بر انسان که ناشی از اجتماع است، رخ می‌دهد.

محمدتقی تذروی ادامه داد: ما در شورا و شهرداری به‌دنبال هدفی بزرگ هستیم که هم شهر را و هم شهروندان شهر را نگه داریم.

وی اضافه کرد: در این راستا به‌صورت مستمر برای رفاه و وضعیت سامان شهر، پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: شهروندان نیز باید فضا برایشان مهیا شود، چرا که جامعه ما نیاز به امید، نشاط و شادابی دارد و این امید در قالب پروژه‌های فرهنگی مانند همین زورخانه خود را نشان می‌دهد.

تذروی عنوان کرد: وقتی که می‌بینیم جوانان و نوجوانان با نام علی وارد میدان زورخانه می‌شوند، جای خرسندی دارد.

‌وی با بیان اینکه فرهنگ جوانمردی از ورزش‌های باستانی است، خاطرنشان کرد: کمیته ورزش شورای شهر شیراز در کنار اداره کل ورزش و جوانان فارس برای حل بخشی از مشکلات ورزشی شهر به میدان آمده که ورزشگاه پارس مصداق این مدعا است.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز ابراز امیدواری کرد که پرچم شیراز را بالا نگه داریم و بستری برای برگزاری مسابقات ملی در این زورخانه ایجاد شود.

هر گذر و محله‌ای نیازمند فرهنگ پهلوانی است

‌رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای شهر شیراز نیز در این مراسم تصریح کرد: یکی از جنبه‌هایی که می‌تواند به ورزش و سلامت و نشاط اجتماعی کمک کند، ورزش پهلوانی است؛ ورزشی که فرهنگ جوانمردی، عیاری و فرهنگ کهنی را نشان می‌دهد که در هر محله‌ای حامی مظلومان و رنجیدگان بوده و هست.

محمدرضا هاجری با بیان این نکته که امروز در هر گذر و محله‌ای نیازمند فرهنگ پهلوانی هستیم، گفت: از شورای چهارم شیراز تقویت ورزش زورخانه‌ای در محلات در دستور کار قرار گرفت، چون معتقدیم روش و منش پهلوانی را در محلات گسترش می‌دهد.

به گفته وی، ٣٠ تیم ورزش زورخانه‌ای محلات در شیراز فعال است که زیر نظر شورای هیئت مذهبی هستند.

‌این عضو شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: تمام هیئت مذهبی ورزش زورخانه‌ای را مدنظر قرار دهند.

‌هاجری در خاتمه سخنانش گفت: بزرگترین حلاوت برای یک مدیر پس از دوران مدیریت این است که احساس آرامش و امنیت خاطر از اقداماتی که انجام داده، کند.

