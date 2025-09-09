اعزام هوایی بیمار مارگزیده از ایذه؛ نوجوان مصدوم به کما رفت
مسئول فوریت های پزشکی ایذه از اعزام هوایی یک نوجوان مارگزیده با وضعیت اینتوبه به بیمارستان ابوذر اهواز خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، میثم چهارتنگی با اعلام خبر اعزام هوایی بیمار مارگزیده از ایذه به بیمارستان ابوذر اهواز گفت: سه روز پیش یک نوجوان ۱۳ ساله در روستای ناشلیل ۱ دچار مارگزیدگی شده که خانواده وی امروز به بیمارستان ایذه مراجعه می کنند.
وی افزود: مصدوم با وضعیت هوشیاری پائین به همراه خانواده مراجعه کرده و در وضعیت کما با کمک اورژانس هوایی در ساعت ۱۳:۲۵ دقیقه به اهواز اعزام شد.