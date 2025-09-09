اعزام هوایی بیمار مارگزیده از ایذه؛ نوجوان مصدوم به کما رفت

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، میثم چهارتنگی با اعلام خبر اعزام هوایی بیمار مارگزیده از ایذه به بیمارستان ابوذر اهواز گفت: سه روز پیش یک نوجوان ۱۳ ساله در روستای ناشلیل ۱ دچار مارگزیدگی شده که خانواده وی امروز به بیمارستان ایذه مراجعه می کنند.

وی افزود: مصدوم با وضعیت هوشیاری پائین به همراه خانواده مراجعه کرده و در وضعیت کما با کمک اورژانس هوایی در ساعت ۱۳:۲۵ دقیقه به اهواز اعزام شد.

