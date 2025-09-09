خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعزام هوایی بیمار مارگزیده از ایذه؛ نوجوان مصدوم به کما رفت

اعزام هوایی بیمار مارگزیده از ایذه؛ نوجوان مصدوم به کما رفت
کد خبر : 1684086
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول فوریت های پزشکی ایذه از اعزام هوایی یک نوجوان مارگزیده با وضعیت اینتوبه به بیمارستان ابوذر اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، میثم چهارتنگی با اعلام خبر اعزام هوایی بیمار مارگزیده از ایذه به بیمارستان ابوذر اهواز گفت: سه روز پیش یک نوجوان ۱۳ ساله در روستای ناشلیل ۱ دچار مارگزیدگی شده که خانواده وی امروز به بیمارستان ایذه مراجعه می کنند.

وی افزود: مصدوم با وضعیت هوشیاری پائین به همراه خانواده مراجعه کرده و در وضعیت کما با کمک اورژانس هوایی در ساعت ۱۳:۲۵ دقیقه به اهواز اعزام شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی