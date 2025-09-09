دبیرخانه دائمی رویدادهای فرهنگی فارس گشایش یافت؛
تولد خانهای تازه برای اهالی فرهنگ و هنر/ رونمایی پوستر سه جشنواره بزرگ
پوستر سیوششمین جشنواره تئاتر استانی فارس، بیستوسومین جشنواره تئاتر خیابانی و نخستین جشنواره تئاتر عروسکی، با امضای هنرمندان برجسته و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این مراسم؛ امیر خواجهمیرکی، بنیانگذار دبیرخانه دائمی رویدادهای فرهنگی و هنری فارس، گفت: آمدهایم تا دربهای مهماننوازی را به روی همه هنرمندان این دیار بگشاییم. هدف ما آن است که تواناییهای هنرمندان عرصههای نمایش، تجسمی، موسیقی و دیگر رشتهها را به رخ جهانیان بکشیم و در کنارشان با مهر بایستیم.
وی افزود: این دبیرخانه بهعنوان محملی تازه برای تبادل تجربه میان نسلها تعریف شده است؛ مکانی که از کودکان علاقهمند به هنر تا پیشکسوتان مو سپید کرده میتوانند در آن به گفتوگو، آموزش و آفرینش بپردازند.
محفل گفتوگوی میاننسلی
در ادامه، مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، با تأکید بر ضرورت ایجاد چنین پایگاه های هنری گفت: همیشه آرزو داشتم چنین محملی برپا شود تا استادان ما، که همچون دانههای مروارید در صدف گنجینه هنر فارس میدرخشند، تجربیات وزین خود را به نسل جوان منتقل کنند. اگر بتوانیم گفتوگوی میاننسلی را در اینجا شکل دهیم، آنگاه میتوانیم به خود ببالیم که خدمتی ارزشمند به فرهنگ و هنر کردهایم.
وی افزود: این مکان قرار است نشیمنگاهی برای اصحاب هنر باشد؛ جایی که حتی یک گفتوگوی دو نفره نیز ارزشمند شمرده میشود. در نظر داریم الگوی مشابهی را در ساختمان «شماره دو» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ایجاد کنیم تا حلقههای گفتوگو و انتقال تجربه گستردهتر شود.
رنجبر اظهار کرد: به دنبال آن هستیم تا محفلی ایجاد شود تا میان هنرمندان و اهالی هنر، بیشتر گفتوگو شکل گیرد چرا که به شدت نیازمند گفتوگوی میان نسلهای مختلف هستند.همراه با سیوششمین جشنواره تئاتر استان، بیست و سومین جشنواره تئاتر خیابانی و نخستین دوره جشنواره تئاتر عروسکی فارس نیز برگزار میشود.
وی با بیان اینکه هنر نمایش، یک هنر اساسی برای ارتباط گرفتن با جامعه است، ادامه داد: به زودی سالن تئاتر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کوی زهرا نیز بهرهبرداری میشود و از هنرمندان نوجوان تا پیشکسوت دعوت میشود تا به خانه خود بیایند و با یکدیگر به گفتوگو و تبادل نظر بنشینند.
نیازمند تغییر نگاه ریشهای به هنر هستیم
اصغر همت، بازیگر پیشکسوت تئاتر و تلوزیون نیز در این آیین با بیان اینکه امسال ۶۰ سال از روزی که با هنر جادویی تئاتر عجین شده میگذرد، گفت: براساس این تجربه، می گویم که هنر ما همواره درگیر معضلات بیشمار بوده و این برخاسته از نهادینه نبودن مقوله فرهنگ و هنر در کشور است.
وی اظهار کرد: در بسیاری از مواقع افراد در مسئولیتهای درست و «سر جای خود» قرار نگرفتهاند و در برهههای کوتاهی توان، عِرق و خلاقیتهای شخصیتهای حقیقی بر شخصیتهای حقوقی آنان نیز اثرگذار بوده و و گام های موثری در حل مشکلات برداشته شده، اما نمیتوان به این میزان دلخوش بود، بلکه نیازمند اقدامات ریشهای هستیم.
همت اظهار کرد: همه هزینههایی که طی یکسال برای برای تئاتر میشود به اندازه دستمزد یک فوتبالیست درجه سه نیست و باید نگاه به این هنر تغییر کند تا مسئولان و هنرمندان بتوانند آنچه میخواهند را به منصه ظهور برسانند.
علیاصغر همت، بازیگر پیشکسوت با شش دهه خاطره برای نسلهای مختلف، در سخنانی بیپرده از مشکلات دیرینه فرهنگ و هنر سخن گفت: «زندگی هنری من دو برهه داشت؛ بیست سال آغازین و چهل سال بعدی. در تمام این سالها دیدم که چگونه هنر همواره درگیر معضلات بوده است. مشکل اصلی، نادیده گرفتن مقوله فرهنگ در کشور است. در چهار دهه اخیر نیز اصلاح اساسی در این حوزه رخ نداده است.
او با احترام به همه اقوام و شخصیتها، خواستار تغییر نگرش از بالا به هنر شد و تأکید کرد: امیدوارم تلاش مدیریت جدید فرهنگ و هنر استان فارس، به پشتیبانی پایدار از هنرمندان بینجامد و روزی برسد که هنرمندان ما به آرزوهای خود دست یابند.
جشنوارهها؛ پیوندی با مردم
نوید جعفری، دبیر جشنواره هنرهای نمایشی فارس، در حاشیه مراسم از استمرار جشنوارههای خیابانی و ورود جشنواره عروسکی به تقویم هنری استان خبر داد و گفت: خواهش من از مسئولان و رسانهها این است که هر ساله از جشنواره خیابانی به عنوان نخستین یاد نکنند؛ این جشنواره سالهاست در خیابانهای شهر و استان برگزار میشود و امسال وارد بیستوسومین دوره خود میشود. افزون بر آن، نخستین جشنواره عروسکی فارس را نیز در پیش داریم.
در بخش پایانی مراسم، با صدور حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، امیر خواجهمیرکی، رسماً بهعنوان دبیر دبیرخانه دائمی رویدادهای فرهنگی و هنری استان معرفی شد؛ مسئولیتی که قرار است این خانه تازهتأسیس را به نقطهای برای همافزایی هنری، انسجام فعالیتها و شکلگیری جریانهای نو در هنر فارس بدل کند.
برپایه این گزارش، آیین رونمایی از پوسترها و افتتاح دبیرخانه دائمی در شیراز، بیش از یک رویداد نمادین بود؛ این مراسم نویدبخش آغاز دورهای تازه برای هنر فارس است. دورهای که در آن، شیراز بار دیگر میتواند به جایگاه تاریخی خود بهعنوان «شهر هنرپرور» ببالد و در عرصه ملی و بینالمللی، صدای رسای هنرمندانش را به گوش جهانیان برساند.