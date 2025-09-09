خبرگزاری کار ایران
در ۵ ماهه سال جاری انجام شد؛

کسب درآمد بیش از 5 همتی توسط گمرکات استان قزوین

مدیرکل گمرک استان قزوین گفت: مجموع درآمد گمرکات قزوین در 5 ماهه امسال بیش از 5 هزار و 261 میلیارد تومان بوده که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 186 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سعید نادری در تشریح گزارش عملکرد تشریفات گمرکی طی پنج ماهه امسال گفت:  گمرکات استان 213 میلیون دلار کالا به وزن 365 هزار تن به کشورهای امارات،  عراق‌ ، افغانستان،  ترکیه و روسیه صادرکرده است.

وی عمده کالاهای صادرشده طی این بازه زمانی را شامل روغن پایه، پودرشوینده، میله مسی، شیشه و رزین آلکید اعلام کرد و افزود: در  بخش واردات نیزدر این دوره، قطعات منفصله کشنده، خودروی سواری، کمپرسورکولر خودرو ، ماشین‌آلات صنایع غذایی و اسانس های آرایشی و بهداشتی از امارات، چین، ترکیه، روسیه و آلمان وارد استان شده است.

مدیرکل گمرک استان قزوین با بیان اینکه بیش از 79 هزار تن کالا به ارزش 471 میلیون دلار در این مدت از گمرکات قزوین ترخیص شده است، گفت: مجموع درآمد گمرکات  قزوین در 5 ماهه امسال بیش از 5 هزار و 261 میلیارد تومان بوده که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 186 درصدی را نشان می‌دهد.

نادری ادامه داد: این وضعیت نشان‌دهنده بهبود عملکرد گمرکات قزوین در تأمین نیازهای تجارت خارجی و افزایش درآمدهای استان قزوین است.

