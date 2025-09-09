رئیس قوه قضاییه در گرگان:
باید از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، دامپروری و صنعتی حمایت کنیم
رئیس قوه قضاییه گفت: باید از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، دامپروری و صنعتی حمایت کنیم وباید تمهیدات لازم برای ایجاد امنیت سرمایهگذاری به صورت ایجابی انجام شود.
به گزارش ایلنای گلستان، غلامحسین محسنیاژهای روز سهشنبه در دیدار با مردم گلستان اظهارکرد: دشمن تلاش میکند با ایجاد نامیدی در کشور، وحدت ایجاد شده در جامعه را مخدوش کند اما در برابر این دسیسهها حمایت از بخش تولید و بهبود وضعیت معیشتی مردم راهگشا خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمی محسنی اژهای افزود: قوه قضائیه آمادگی دارد تا علاوه بر بهبود شرایط کسب و کار در جامعه، از طریق کاهش موانع صادرات به تقویت مناسبات اقتصادی کشور با سایر کشورها کمک کند.
وی تاکید کرد: مساله تامین نهادههای دامی و کشاورزی برای فعالان این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه باید در کنار تلاش برای تامین این نهادهها از داخل کشور، از طریق واردات دغدغههای فعالان را کاهش دهیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئولان در بخشهای مختلف نباید به سمت تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک یا بزرگ حرکت کنند و اقداماتی مانند توقیف اموال یا مسدود کردن حساب تولید کنندگان نباید در دستور کار قرار گیرد.
محسنی اژهای افزود: در زمینه ساماندهی بازار و نظارت بر قیمت اجناس، همه مدیران دولتی و قضایی باید دغدغهمند باشند و در این زمینه به دادستانها دستور داده شده است که برای برخورد با هر گونه تخلف در این زمینه سرعت عمل داشته باشند.
وی تصریح کرد: عدالت در توزیع منابع و امکانات و مبارزه با فساد یکی از اولویتهای دستگاه قضا است و با همراهی دولت تلاش میکنیم رضایت مندی مردم از عملکرد دستگاهها را افزایش دهیم.