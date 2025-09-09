معاون رئیسجمهور:
۱۵۶۵ مجوز استخدامی جدید؛ آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در صدر جذب نیرو
معاون رئیسجمهور از اختصاص ۱۵۶۵ مجوز استخدامی به استانها خبر داد و گفت: آموزش و پرورش و وزارت بهداشت بیشترین سهم را دارند؛ تمرکز دولت بر خدمترسانی در شهرستانهاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین رفیعزاده، روز سهشنبه در جشنواره شهید رجایی استان مازندران، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته دولت، به تبیین رویکردهای دولت چهاردهم و اهمیت خدمتگزاری پرداخت.
وی با اشاره به جوانان غیور مازندران که پرچم ایران را در جهان به اهتزاز در میآورند، علت نامگذاری هفته دولت به نام شهید رجایی را، نقش بیبدیل این شهید بزرگوار در بنیانگذاری فرهنگ خدمتگزاری در کشور دانست و افزود: این جشنواره، صحنه نمایش عملکرد مدیرانی است که بیشترین خدمات را به مردم ارائه میکنند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به قدردانی دو باره رهبر معظم انقلاب از رئیسجمهور، این موضوع را نشانهای از مسئولیت سنگینتر دولت دانست و اظهار داشت: دولت چهاردهم با شعار وفاق روی کار آمد و صداقت و در میان مردم بودن را سرلوحه کار خود قرار داده است؛ شاید فرمایش رهبری نیز به همین علت بوده است.
وی با اشاره به "جنگ 12 روزه"، گفت: مدیران و مسئولان ما در این جنگ اثبات کردند که جان خود را فدای کشور میکنند. ایجاد وفاق یکپارچه در میان مردم، مسئولان، طیفهای سیاسی و نیروهای مسلح، علت اصلی پیروزی ما در جنگ 12 روزه بود.
رفیعزاده کوچکسازی دولت، تعدیل اندازه آن و تسهیل در کسبوکار را دو نکته مهم در دستور کار دولت برشمرد و تأکید کرد: باید همه خدمتگزار مردم باشیم.
وی به سامانه "فوریتهای اداری" اشاره کرد که هدف آن پاسخگویی در لحظه به مسائل مراجعین در دستگاههای اجرایی است.
معاون رئیسجمهور همچنین از برنامههای دولت چهاردهم در حوزه دولت هوشمند و جذب نخبگان خبر داد و افزود: در سیاستهای اداری و استخدامی، رویکرد ما عدم اعطای مجوز استخدام به ستادهاست و به جای آن، مجوزها را به واحدهایی میدهیم که مستقیماً به مردم خدمت میکنند.
وی با بیان اینکه در آزمونهای اخیر هزار و ۵۶۵ مجوز استخدامی به استانها اختصاص یافته که بیشترین سهم به آموزش و پرورش با ۸۳۲ نفر و وزارت بهداشت با ۶۳۹ نفر تعلق گرفته است و سایر مجوزها نیز به دستگاههای دیگر اختصاص یافته است،گفت: بیشترین توجه ما به آموزش و پرورش و حوزه بهداشت بوده است و رویکرد ما در اعطای مجوزها، توجه ویژه به شهرستانها و استانهاست.
رفیعزاده در پایان، این جشنواره را نتیجه عملکرد یک سال گذشته دانست و تأکید کرد: بدیهی است تقدیر نشدن از برخی مدیران به معنای کمکاری آنها نیست. ارزیابی واقعی ما مدیران، مردم هستند و زمانی میتوانیم بگوییم عملکردمان خوب است که مردم راضی باشند؛ هرچند شاخصهای مختلفی برای ارزیابی داشته باشیم.