نشست صمیمی ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با علمای شیعه و اهل سنت استان گلستان

نشست صمیمی ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با علمای شیعه و اهل سنت استان گلستان
نشست صمیمی ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با علمای شیعه و اهل سنت استان گلستان در حوزه علمیه امام خمینی رحمت الله علیه گرگان برگزار شد.

به گزارش  ایلنای گلستان، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در نشست با علمای شیعه و اهل سنت استان گلستان گفت: پای وحدتی که عزت به ما بخشید بمانیم و آن را حفظ کنیم.  جامعه المصطفی در بیش از ۷۰۰ نقطه دنیا  مرکز علمی آموزشی دارد. 

علی عبداللهی افزود: قضاوت و نگاه دنیا نسبت به ما در جایگاه بسیار بالای قرار گرفته و معیارهایی که مقام معظم رهبری به واسطه اقتدارشان دارند باعث شده ایشان در جایگاهی باشند که دنیا در مقابلش خضوع دارد. 

وی گفت: مسابقات قرآنی و جلسات فرهنگی در سراسر دنیا یک فرهنگ شده است و در زندان‌ها کسی که حافظ قرآن می‌شود در معرض عفو قرار می‌گیرد. 

ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نترسیدن، جسارت ابراز داشتن، کوتاه نیامدن در امر به معروف و نهی از منکر عزت و اقتدار می‌آورد،  باید پای این عزت و قدرت ایستاد و گاهی باید هزینه هم داد. 

عبد اللهی تاکید کرد:  در سال گذشته صدها مورد مصالحه در قصاص انجام شد بیش از ۶۰۰ مورد رضایت قصاص که بیشتر آن توسط علما بود انجام گرفت و این از بخشندگی و رافت محمد رسول الله استپای وحدتی که عزت به ما بخشید بمانیم و آن را حفظ کنیم. 

وی گفت: مهمترین نقشه دشمن تفرقه بین جماعت اسلام است و کناره‌گیری از اهداف اصلی دین،  اما خداوند این برکت را به نظام اسلامی ما داده است و هر قدر که بیشتر با مردم مانوس باشیم اسباب ارتباط بهتر مردم را خواهیم داشت. 

وی افزود: عزت حرم را حفظ کنید تا حریم حفظ شود و حرمت شکسته نشود، هیچکس نمی‌تواند این حرمت را بشکند مگر توسط خودمان با جدایی از همبه ملاک‌هایی که پیامبر و ائمه اشاره داشتند اهتمام داشته باشیم سرمایه زیادی داریم. 

عبداللهی تاکید کرد: مردم سپر پولادین و سرمایه نظام هستندعزیزانی که توانمندی حضور در دستگاه قضا را دارند دستگاه قضا را تنها نگذارند.

