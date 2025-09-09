استاندار مازندران:
نیازمند تحول و حرکت به سوی مدیریت مدرن هستیم
استاندار مازندران بابیان اینکه نیازمند تحول و حرکت بهسوی مدیریت مدرن هستیم، بر لزوم تحول در سبک مدیریت استان و حرکت بهسوی رویکردهای نوین تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی رستمی روز سهشنبه در جشنواره شهید رجایی این استان، ضمن قدردانی از مدیران جهادی گذشته و حال، بر لزوم تحول در سبک مدیریت استان و حرکت بهسوی رویکردهای نوین تأکید کرد.
وی با اشاره به نامگذاری جشنواره به نام شهید رجایی، ایشان را نماد پاکدامنی و صداقت دانست و این جشنواره را آینهای برای ارزیابی عملکرد مدیران گرانقدر برشمرد.
استاندار مازندران گفت: مدیرانی که کمتر از یک سال در مسئولیت بوده و تحت ارزیابی کامل قرار نگرفتهاند نیز در این جشنواره لحاظ نشدهاند تا سوءتفاهمی ایجاد نشود، جشنواره شهید رجایی صرفاً ارزیابی عملکرد مدیران نیست بلکه فرصتی برای تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت، ارتقای کارآمدی دستگاههای اجرایی و ارتباط مستقیم با مردم است،
وی رضایتمندی مردم و عملکرد مدیران را دو عامل اساسی در انتخاب برترینها در این جشنواره عنوان کرد و افزود: مردم سرمایه اجتماعی هستند و امنیت و مردم دو مقوله مهمی هستند که منجر به توسعه پایدار میشوند، البته مدیریت مدرن و نوین نیز در این مسیر بسیار حائز اهمیت است.
استاندار مازندران گفت: مدیرانی که نامشان در فهرست برترینها نیامده، تلاشهایشان قابلتقدیر است، ارزیابی عملکرد شامل شاخصهای عمومی و اختصاصی بوده و نتایج نشان میدهد شاخصهای اختصاصی عملکرد استان بالاتر از میانگین کشوری است، اما شاخصهای عمومی نیازمند تلاش بیشتر است، سرمایه اصلی استان و کشور مردم هستند و مدیران موظف به ارائه خدمات باکیفیت، پاسخگویی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود هستند.
وی ادامه داد: امسال ۴۰ همت پروژه انرژی برق وارد استان کردهاند، تا خدماترسانی به مردم بهبود یابد و ناترازی برق در استان کاهش پیدا کند، این اقدامات بخشی از تلاش گسترده مدیران جهادی استان برای ارتقای کیفیت خدمات و رضایت نسبی مردم است.
یونسی رستمی همچنین بهرهمندی از نخبگان، نیروهای پیشکسوت و بانوان را از اهداف مهم استان برشمرد و با تأکید بر اینکه شخصاً هیچ پروژهای را افتتاح نکردهام، بیان کرد که عمیقاً باور دارد مردم در تمام زمان و مکان حقدارند و وظیفه مسئولین خدمترسانی به آنهاست.
وی جشنواره شهید رجایی را بستری برای پاسخگویی مدیران و تجلی عملکرد دولت دانست و تعامل سازنده با مردم و تلاش و کوشش در مسیر خدمتگزاری را بسیار مهم ارزیابی کرد.
استاندار مازندران در پایان سخنان خود تاکید کرد: پیشرفت کشور مستلزم بهرهگیری از نخبگان است.