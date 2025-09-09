تشکیل شورای توسعه هوش مصنوعی در دانشگاه شیراز

به گزارش ایلنا، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، در حاشیه این نشست، تشکیل شورای توسعه هوش مصنوعی را اقدامی ضروری و آینده‌نگرانه عنوان کرد و گفت: این شورا بستری استراتژیک برای تدوین نقشه راه جامع، ایجاد هماهنگی در این حوزه و پاسخگویی به نیاز فوری جامعه و صنعت به نیروی متخصص و راه‌حل‌های نوآورانه را ازسوی دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی فراهم می‌کند.

بهرام همتی‌نژاد با بیان اینکه جهان امروز درحال گذار به سمت تحولی بی‌سابقه تحت‌تأثیر فناوری هوش مصنوعی است، اظهار کرد: این فناوری نه به‌عنوان یک ابزار صرف؛ بلکه به ‌نوان یک الگوواره جدید در تولید علم، نوآوری، توسعه اقتصادی و حتی تحولات اجتماعی در نظر گرفته می‌شود و دانشگاه‌ها به‌عنوان پیشگامان تولید دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص، مسئولیت تاریخی در پاسخگویی به این تحول دارند.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز گفت: به‌منظور برنامه‌ریزی کلان و تعیین راهبردهای توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی با مأموریت سیاست‌گذاری، هدایت و یکپارچه‌سازی تمامی تلاش‌های حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه و چشم‌انداز قرار گرفتن دانشگاه شیراز به عنوان قطب پیشرو در آموزش، پژوهش و کاربرد هوش مصنوعی در جنوب کشور، نخستین جلسه شورای توسعه هوش مصنوعی دانشگاه شیراز با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی، رئیس پژوهشکده هوش مصنوعی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و چندنفر از متخصصان هوش مصنوعی از حوزه‌های مختلف برگزار شد.

همتی‌نژاد اظهار کرد: متأسفانه، فقدان یک استراتژی منسجم و یکپارچه در بسیاری از دانشگاه‌های کشور باعث شده است تا فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی پراکنده، موازی و بدون جهت‌گیری کلان باشد. از همین‌رو تشکیل شورای توسعه هوش مصنوعی در دانشگاه پاسخی استراتژیک به این نیاز است تا با هماهنگی بین تمامی ذی‌نفعان، مسیر دانشگاه را در عصر هوش مصنوعی ترسیم کند.

به‌گفته‌ی معاون پژوهشی دانشگاه شیراز ازجمله وظایف این شورا، تدوین و بازبینی سند راهبردی هوش مصنوعی دانشگاه شیراز؛ تدوین منشور اخلاقی و چارچوب حکمرانی استفاده از هوش مصنوعی در دانشگاه؛ سیاست‌گذاری در زمینه دسترسی به داده، پردازش (زیرساخت‌های ابری و سخت‌افزاری) و نرم‌افزارهای مرتبط با هوش مصنوعی و پایش و ارزیابی اجرای مصوبات شورا است.

گفتنی است، در این نشست، پیش نویس اساسنامه شورای توسعه هوش مصنوعی در دانشگاه شیراز با مشورت اعضای حاضر تدوین شد تا پس از اصلاحات لازم، در هیئت‌رئیسه دانشگاه به تصویب برسد.

