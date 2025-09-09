خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دیدار استاندار و نمایندگان لرستان با وزیر نیرو مطرح شد:

ضرورت تامین منابع مالی و تسریع در روند ساخت سدهای استان/ معشوره در صدر پیگیری ها

ضرورت تامین منابع مالی و تسریع در روند ساخت سدهای استان/ معشوره در صدر پیگیری ها
کد خبر : 1683986
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار استاندار و نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی با وزیر نیرو بر ضرورت تامین منابع مالی و تسریع در روند ساخت سدهای استان تاکید شد.

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز سه شنبه در حاشیه دیدار با وزیر نیرو، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه بر شتاب بخشی به وضعیت مطالعات و تامین مالی برخی سدها از جمله معشوره، سراب تلخ، مخمل‌کوه تاکید و همچنین پیگیری منابع مالی برای سد معشوره از طریق فاینانس، سرمایه گذار مناسب و راهکارهایی برای اجرای سریع‌تر این سد، مورد بررسی قرار گرفت. 

وی ادامه داد: اصلاح مطالعات سد سراب تلخ بر مبنای تخصیص آب دریافتی جدید نیز بررسی و بر تسریع در روند ساخت سدهای زیبامحمد و آبسرده، تاکید شد. 

استاندار لرستان گفت: در خصوص سد سراب تلخ نیز خطوط انتقال و تصفیه آب خرم آباد از طریق وزارت نیرو تعیین تکلیف شده و پس از بررسی در کمیته فنی به سازمان برنامه و بودجه ارایه می‌شود. 

شاهرخی اظهارداشت: با پیگیری‌های انجام شده روند ساخت سد مخمل‌کوه نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت و این پروژه مشکل اعتباری ندارد. 

وی ادامه داد: سد معشوره همچنان یکی از مهمترین مطالبات ما در حوزه آب است و انتخاب پیمانکار قسمت بعدی این سد نیز طی این ماه انجام می‌گیرد. 

در این دیدار که با حضور معاونین برنامه ریزی و پارلمانی، مدیران ستادی وزارت نیرو، مدیریت منابع آب ایران و…برگزار شد، وزیر نیرو چند دستور مستقیم و چند دستور برای بررسی سدهای استان به مجموعه‌های این وزارتخانه ابلاغ کرد. 

در این دیدار به بحث و بررسی پیرامون مسایل و مشکلات حوزه آب استان به ویژه تامین اعتبار مالی طرح‌ها باتوجه به نیازهای آبی استان، تاکید شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی