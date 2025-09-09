ضرورت تامین منابع مالی و تسریع در روند ساخت سدهای استان/ معشوره در صدر پیگیری ها

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز سه شنبه در حاشیه دیدار با وزیر نیرو، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه بر شتاب بخشی به وضعیت مطالعات و تامین مالی برخی سدها از جمله معشوره، سراب تلخ، مخمل‌کوه تاکید و همچنین پیگیری منابع مالی برای سد معشوره از طریق فاینانس، سرمایه گذار مناسب و راهکارهایی برای اجرای سریع‌تر این سد، مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: اصلاح مطالعات سد سراب تلخ بر مبنای تخصیص آب دریافتی جدید نیز بررسی و بر تسریع در روند ساخت سدهای زیبامحمد و آبسرده، تاکید شد.

استاندار لرستان گفت: در خصوص سد سراب تلخ نیز خطوط انتقال و تصفیه آب خرم آباد از طریق وزارت نیرو تعیین تکلیف شده و پس از بررسی در کمیته فنی به سازمان برنامه و بودجه ارایه می‌شود.

شاهرخی اظهارداشت: با پیگیری‌های انجام شده روند ساخت سد مخمل‌کوه نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت و این پروژه مشکل اعتباری ندارد.

وی ادامه داد: سد معشوره همچنان یکی از مهمترین مطالبات ما در حوزه آب است و انتخاب پیمانکار قسمت بعدی این سد نیز طی این ماه انجام می‌گیرد.

در این دیدار که با حضور معاونین برنامه ریزی و پارلمانی، مدیران ستادی وزارت نیرو، مدیریت منابع آب ایران و…برگزار شد، وزیر نیرو چند دستور مستقیم و چند دستور برای بررسی سدهای استان به مجموعه‌های این وزارتخانه ابلاغ کرد.

در این دیدار به بحث و بررسی پیرامون مسایل و مشکلات حوزه آب استان به ویژه تامین اعتبار مالی طرح‌ها باتوجه به نیازهای آبی استان، تاکید شد.

