نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

خیرین برای احداث بیمارستان شهر سهند پای کار بیایند / دومین شهر بزرگ آذربایجان شرقی فاقد بیمارستان مجهز

خیرین برای احداث بیمارستان شهر سهند پای کار بیایند / دومین شهر بزرگ آذربایجان شرقی فاقد بیمارستان مجهز
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت خیرین برای احداث بیمارستان در سهند و تامین سلامت مردم این شهر تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل، گفت: شهر سهند، به عنوان دومین شهر بزرگ استان آذربایجان شرقی پس از تبریز است که جمعیتی از اهل سنت و سایر مهاجران در آن ساکن هستند.

وی با اشاره به اینکه بالاترین آمار مسکن ملی استان در این شهر احداث می‌شود، افزود: باید به مشکلات این شهر بزرگ توجه ویژه کرد و رسیدگی بیشتر به مسائل فرهنگی، کیفیت ساخت‌وسازها و تأمین زیرساخت‌های ضروری در کنار توسعه عمرانی صورت بگیرد.

مطهری گفت: نانوایان این شهرستان در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، برای تأمین نان مردم شبانه‌روز تلاش کردند و این تلاش قابل تقدیر است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل، تاکید کرد: ما باید به مردمی که همواره جانفدای مقام معظم رهبری و پشتیبان نظام مقدس هستند، خدمت بی منت داشته باشیم.

