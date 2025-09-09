به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی در تشریح جلسه کمیسیون انرژی گفت:جلسه نظارتی کمیسیون انرژی مجلس جهت بررسی آخرین وضعیت توسعه و برداشت از میادین مشترک نفت و گاز با حضور مدیران شرکت ملی نفت ایران برگزار شد. در این جلسه مطرح شد که ایران دارای ۲۷ میدان مشترک نفتی و گازی دریایی و خشکی با ۷ کشور همسایه است که همچنان اکتشاف منابع نفت و گاز در مناطق مشترک مرزی ادامه دارد.

نماینده مردم شیراز وزرقان در مجلس به گزارش ارائه شده در این جلسه اشاره و بیان کرد: در این جلسه گزارشی از ذخیره قابل استحصال، تولید و تولید انباشته میادین مشترک نفتی و گازی در خشکی و دریا توسط مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ارائه شد،همچنین گزارشی از وضعیت توسعه این میادین و برنامه های ازدیاد برداشت از آنها و میزان پیشرفت پروژه ها و چالش های پیش رو ارائه شد.

حسینی ادامه کرد: بر طبق این گزارش، متأسفانه در اکثر میدان های مشترک، برداشت همسایگان بیش از ایران است. به عنوان مثال در میدان نفتی مشترک دریایی فروزان (مرجان)، عربستان روزانه ۳۳۸ هزار بشکه در روز برداشت می کند و ایران روزانه ۲۷ هزار بشکه در روز، که برداشت روزانه عربستان بیش از ۱۲ برابر ایران است این در حالی است که ذخائر قابل استحصال عربستان در این میدان حدود ۶ برابر ایران است.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به پیشنهاد اعضای کمیسیون مبنی بر تقویت روابط دوجانبه با چندکشور دارای میدان مشترک جهت اکتشاف و توسعه میادین مشترک و انعقاد قراردادهای یکپارچه سازی با این کشورها ،خاطرنشان کرد: در این جلسه نمایندگان به بررسی گزارش ارائه شده و بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود پرداختند،روند نزولی سرمایه گذاری در میادین مشترک در سال های اخیر و عدم استفاده از فناوری روز دنیا از مهمترین عوامل این عقب ماندگی برشمردند و اعضای کمیسیون انرژی به طور مشخص از وزیر نفت خواستند که توسعه و برداشت از میادین مشترک به جای میادین اختصاصی را در دستور کار قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان تصریح کرد:در مجموع نمایندگان کمیسیون انرژی از عملکرد وزارت نفت در توسعه و برداشت از میادین مشترک رضایت نداشتند و از وزارت نفت خواستند به تکالیف قانونی خود در این حوزه مطابق برنامه هفتم پیشرفت عمل کنند، همچنین مقرر شد کارگروهی به ریاست محمد رشیدی از اعضای کمیسیون انرژی، جهت پیگیری و نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم در زمینه توسعه و برداشت میادین مشترک تشکیل شود.

انتهای پیام/