معاون رئیس قوه قضائیه خبرداد:

ارائه هفتاد و دو خدمت ثبتی به صورت الکترونیکی

ارائه هفتاد و دو خدمت ثبتی به صورت الکترونیکی
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید از دادگستری بندرگز از ارائه هفتاد و دو خدمت ثبتی به صورت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، حسن بابایی در بازدید از دادگستری بندرگز با اشاره به  حرکت  سازمان ثبت اسناد کشور به سمت الکتونیکی شدن و هوشمند شدن خدمات گفت: هفتاد و دو خدمت ثبتی  ما غالبا به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ در کمترین زمان انجام می‌شود. 

وی افزود: اکنون استعلام‌های سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که طولانی و زمانبر بود در سریعترین زمان و به صورت بر خط و الکترونیکی به متقاضیان ارائه می‌شود. 

دیدار با خانواده شهید قندهاری از برنامه‌های دیگر امروز معاون رئیس قوه قضائیه در بندرگز بود.

