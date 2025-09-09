معاون رئیس قوه قضائیه خبرداد:
ارائه هفتاد و دو خدمت ثبتی به صورت الکترونیکی
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید از دادگستری بندرگز از ارائه هفتاد و دو خدمت ثبتی به صورت الکترونیکی خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، حسن بابایی در بازدید از دادگستری بندرگز با اشاره به حرکت سازمان ثبت اسناد کشور به سمت الکتونیکی شدن و هوشمند شدن خدمات گفت: هفتاد و دو خدمت ثبتی ما غالبا به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ در کمترین زمان انجام میشود.
وی افزود: اکنون استعلامهای سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که طولانی و زمانبر بود در سریعترین زمان و به صورت بر خط و الکترونیکی به متقاضیان ارائه میشود.
دیدار با خانواده شهید قندهاری از برنامههای دیگر امروز معاون رئیس قوه قضائیه در بندرگز بود.