ارائه هفتاد و دو خدمت ثبتی به صورت الکترونیکی

به گزارش ایلنای گلستان، حسن بابایی در بازدید از دادگستری بندرگز با اشاره به حرکت سازمان ثبت اسناد کشور به سمت الکتونیکی شدن و هوشمند شدن خدمات گفت: هفتاد و دو خدمت ثبتی ما غالبا به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ در کمترین زمان انجام می‌شود.

وی افزود: اکنون استعلام‌های سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که طولانی و زمانبر بود در سریعترین زمان و به صورت بر خط و الکترونیکی به متقاضیان ارائه می‌شود.

دیدار با خانواده شهید قندهاری از برنامه‌های دیگر امروز معاون رئیس قوه قضائیه در بندرگز بود.

