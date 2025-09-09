خبرگزاری کار ایران
نوروزعلی سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی گلستان منصوب شد

کد خبر : 1683922
طی حکمی از سوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی کشور، آقای ابوالقاسم نوروزعلی به سمت سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان منصوب شد.

به گزارش ایلنای گلستان، مراسم معارفه با حضور آقایان حسن‌پور و جهانی، مدیران ارشد ستادی سازمان تأمین اجتماعی و مشاور استاندار گلستان در سالن کنفرانس اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان برگزار شد. 

در این جلسه، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های گذشته مدیران سابق، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای، تسهیل ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، ارتقاء کیفیت مدیریت منابع و توسعه برنامه‌های رفاهی و حمایتی سازمان در سطح استان تأکید شد. 

سرپرست جدید اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان با پذیرش این مسئولیت مهم، بر ادامه مسیر تحول و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت بهبود کارآمدی سیستم‌های بیمه‌ای و تحقق اهداف کلان سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد.

