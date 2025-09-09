نوروزعلی سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی گلستان منصوب شد

به گزارش ایلنای گلستان، مراسم معارفه با حضور آقایان حسن‌پور و جهانی، مدیران ارشد ستادی سازمان تأمین اجتماعی و مشاور استاندار گلستان در سالن کنفرانس اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان برگزار شد.

در این جلسه، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های گذشته مدیران سابق، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای، تسهیل ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، ارتقاء کیفیت مدیریت منابع و توسعه برنامه‌های رفاهی و حمایتی سازمان در سطح استان تأکید شد.

سرپرست جدید اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان با پذیرش این مسئولیت مهم، بر ادامه مسیر تحول و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت بهبود کارآمدی سیستم‌های بیمه‌ای و تحقق اهداف کلان سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد.

