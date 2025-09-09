معاون استانداری لرستان:
آیین سنتی گلابگیری بروجرد در فهرست رویدادهای گردشگری کشور ثبت می شود
معاون استاندری لرستان از ثبت آیین سنتی گلابگیری بروجرد در فهرست رویدادهای گردشگری کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، قدرتالله ولدی روز سه شنبه هجدهم شهریور ماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آیین سنتی گلابگیری بروجرد با هدف ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری، در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
وی با بیان اینکه این رویداد در راستای راهبرد ساماندهی مقصدهای جدید گردشگری و بر اساس سند تحول دولت مردمی ثبت شده است، افزود: آیین گلابگیری بروجرد با شماره ۲۰۴۲۵۱۰۹۶ در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ مورد تأیید قرار گرفت.
فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: ثبت این آیین سنتی گامی ارزشمند برای معرفی بیشتر ظرفیتهای گردشگری شهرستان و جذب گردشگران داخلی و خارجی است.
ولدی بیان کرد: آیین گلابگیری در بروجرد هرساله از نیمه دوم اردیبهشت آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد و گردشگران در این ایام میتوانند از نزدیک با مراحل تولید گلاب به شیوه سنتی آشنا شوند.