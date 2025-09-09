به گزارش ایلنا، قدرت‌الله ولدی روز سه شنبه هجدهم شهریور ماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آیین سنتی گلاب‌گیری بروجرد با هدف ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری، در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه این رویداد در راستای راهبرد ساماندهی مقصدهای جدید گردشگری و بر اساس سند تحول دولت مردمی ثبت شده است، افزود: آیین گلاب‌گیری بروجرد با شماره ۲۰۴۲۵۱۰۹۶ در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ مورد تأیید قرار گرفت.

فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: ثبت این آیین سنتی گامی ارزشمند برای معرفی بیشتر ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

ولدی بیان کرد: آیین گلاب‌گیری در بروجرد هرساله از نیمه دوم اردیبهشت آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد و گردشگران در این ایام می‌توانند از نزدیک با مراحل تولید گلاب به شیوه سنتی آشنا شوند.

