خبرگزاری کار ایران
شهرداری بندرعباس قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور شد

تیم فوتبال ساحلی بانوان شهرداری بندرعباس با نمایشی درخشان در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور عنوان قهرمانی کسب کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، نارنجی پوشان شهرداری بندرعباس با شکست ۷ بر صفر تیم ستاره‌ساز جم در دیدار فینال، عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

شاگردان ملیحه نورالدینی در این دیدار با گل‌های فریده رهی (۲ گل)، نرگس مرادی، سحر زمانی، مهسا عرب، وجیهه صادقی و یک گل به خودی از سوی تیم حریف، پیروزی قاطعانه‌ای را رقم زدند و بار دیگر نام فوتبال ساحلی بانوان شهرداری بندرعباس را در صدر فوتبال ساحلی کشور ثبت کردند.

تیم شهرداری بندرعباس با این عنوان، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور ثبت کرد.

تیم شهرداری بندرعباس در مرحله گروهی نیز با نتایج پرگل مقابل مقاومت گلساپوش یزد (۷–۲)، شهدای چلیچه شهرکرد (۱۳–۰) و خزرپوشان ساری (۱۱–۰) عملکردی بی‌نقص داشت.

در مرحله نیمه‌نهایی نیز این تیم موفق شد با نتیجه ۷–۱ تیم قدرتمند شهدای سنگر گیلان، قهرمان دو دوره گذشته، را شکست دهد و به فینال راه یابد.

این دوره از مسابقات به میزبانی تیم مقاومت گلساپوش یزد در زمین ساحلی «مردآباد» برگزار شد و تیم‌ها در قالب دو گروه چهار تیمی به رقابت پرداختند. شهرداری بندرعباس در گروه «ب» با تیم‌های شهدای چلیچه، خزرپوشان ساری و مقاومت گلساپوش یزد هم‌گروه بود.

