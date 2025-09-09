هشدار دادستان شهرستان نمین به متجاوزین به عرصه های ملی و منابع طبیعی

به گزارش ایلنا، حسن شاهی در بازدید از عرصه های جنگلی شهرستان نمین اظهار کرد: اقدامات ارزشمندی برای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی در اداره کل منابع طبیعی استان انجام گرفته و باید با تقویت امکانات و نیرو‌های حفاظتی برای حفاظت از منابع طبیعی این اقدامات افزایش یابد.

دادستان شهرستان نمین ضمن هشدار به مخربین عرصه های جنگلی از عزم جدی دستگاه قضایی شهرستان در برخورد با افراد سودجو و فرصت طلب که قصد دست درازی به عرصه های ملی و منابع طبیعی دارند خبر داد.

شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از همکاری جدی و قاطع دستگاه قضایی استان دربر خورد با متجاوزان به عرصه های منابع طبیعی اولویت اول اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را حفاظت و صیانت از عرصه های ملی عنوان کرد و گفت: ماموران یگان حفاظت از منابع طبیعی در تمام عرصه‌ها حضور جدی دارند و به محض مشاهده هر گونه تخریب جنگل برخورد قانونی با متصرفان و تخریب‌گران صورت می‌گیرد.

در این بازدید مبادی های ورودی به جنگل های شهرستان کنترل و مقرر شد به منظور کنترل تخریب جنگل مبادی های غیر ضروری بسته شود.

انتهای پیام/