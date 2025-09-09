خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار دادستان شهرستان نمین به متجاوزین به عرصه های ملی و منابع طبیعی

هشدار دادستان شهرستان نمین به متجاوزین به عرصه های ملی و منابع طبیعی
کد خبر : 1683835
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نمین : دستگاه قضایی با متجاوزین به عرصه های ملی ومنابع طبیعی برخورد قاطع و جدی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  حسن شاهی  در بازدید از عرصه های جنگلی شهرستان نمین   اظهار کرد: اقدامات ارزشمندی برای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی در اداره کل منابع طبیعی استان انجام گرفته و باید با تقویت امکانات و نیرو‌های حفاظتی برای حفاظت از منابع طبیعی  این اقدامات افزایش یابد.

دادستان شهرستان نمین  ضمن هشدار به مخربین عرصه های جنگلی از عزم جدی دستگاه قضایی شهرستان در برخورد با افراد سودجو و فرصت طلب  که قصد دست درازی به عرصه های ملی و منابع طبیعی دارند خبر داد.

شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از همکاری جدی و قاطع دستگاه قضایی استان دربر خورد با متجاوزان به عرصه های منابع طبیعی اولویت اول اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را حفاظت و صیانت از عرصه های ملی عنوان کرد و گفت:  ماموران یگان حفاظت از منابع طبیعی در تمام عرصه‌ها حضور جدی دارند و به محض مشاهده هر گونه تخریب جنگل برخورد قانونی با متصرفان و تخریب‌گران صورت می‌گیرد.

در این بازدید مبادی های ورودی به جنگل های شهرستان کنترل  و مقرر شد به منظور کنترل تخریب جنگل مبادی های غیر ضروری بسته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی