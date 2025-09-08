آغاز به کار جشن موسیقی «وحدت و صلابت» در کرمانشاه
جشن موسیقی «وحدت و صلابت» همزمان با هفته وحدت و با حضور هفت گروه موسیقی از استانهای کرمانشاه، لرستان، کردستان، بوشهر و پاوه در کرمانشاه آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، فریدون سپهوند، سرپرست گروه موسیقی «برادران سپهوند» از خرمآباد لرستان، در حاشیه این مراسم در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت: «گروه ما از نسلهای گذشته موسیقی را بهصورت سینهبهسینه آموخته و منتقل کرده است. این مسیر از پدران ما آغاز شد و امروز فرزندانمان نیز ادامهدهنده این راه هستند. گروه ما علاوه بر اجراهای محلی، در جشنوارههای متعددی در داخل کشور و حتی خارج از ایران حضور داشته است.»
وی با اشاره به اهداف این گروه از حضور در جشنواره افزود: «موسیقی محلی برای ما تنها یک هنر نیست، بلکه بخشی از هویت و پیوند عمیق با خاک ایران است. جشنوارههایی همچون "وحدت و صلابت" فرصتی ارزشمند است تا اقوام ایرانی در کنار هم دیده شوند؛ جایی که نغمهها و لباسهای محلی همچون رنگهای یک قالی واحد درهم میتند و نماد وحدت و همبستگی ملی را شکل میدهند.»
سپهوند ادامه داد: «گروه ما ترکیبی از آواز و حرکات آیینی است و این بار با ۱۰ عضو در این جشن حضور داریم. همزمان تعدادی از اعضای گروه نیز در جشنواره اقوام در شهرکرد فعالیت میکنند. باور ما این است که موسیقی محلی هر استان، سرمایهای فرهنگی است که باید با عشق و تعهد حفظ و منتقل شود. این جشنوارهها رقابتی نیستند، بلکه فرصتی برای آشنایی و اتحاد هنرمندان سراسر کشور به شمار میروند.»
این هنرمند لرستانی در پایان از برگزارکنندگان جشنواره قدردانی کرد و گفت: «زحمات زیادی برای برپایی چنین برنامههایی کشیده میشود و جا دارد از همه دستاندرکاران، بهویژه مدیران فرهنگی استان کرمانشاه، تشکر کنم. برگزاری این رویدادها نه تنها به احیای موسیقی اقوام کمک میکند، بلکه به تقویت وحدت، همدلی و دوستی میان مردم ایران نیز میانجامد.»
جشن موسیقی «وحدت و صلابت» از ۱۷ تا ۱۹ ماه در کرمانشاه برگزار میشود و گروههای مختلف موسیقی اقوام ایرانی طی سه روز به اجرای برنامه خواهند پرداخت.