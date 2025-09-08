با حضور وزیر میراثفرهنگی انجام شد؛
نخستین موزه مردمشناسی کلیبر افتتاح شد
موزه مردمشناسی شهرستان کلیبر، با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نخستین روز سفر رسمی او به آذربایجانشرقی افتتاح شد؛ موزهای که به روایت زندگی روزمره، سنتها، آیینها و هنرهای اصیل مردم منطقه ارسباران میپردازد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، عصر روز دوشنبه نخستین موزه مردمشناسی شهرستان کلیبر با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بهنام نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، رضا محمدی فرماندار کلیبر و جمعی از مسئولان محلی و مدیران دستگاههای اجرایی به بهرهبرداری رسید.
این موزه، که نخستین تجربه نهادیشده پاسداشت فرهنگ بومی در کلیبر به شمار میرود، با اهدای مجموعهای ارزشمند از سوی دکتر حسن نصیری تأسیس شده و اکنون بهعنوان گنجینهای برای معرفی زیستجهان مردمان ارسباران نقشآفرینی میکند. در این مجموعه، طیفی گسترده از ابزارهای معیشتی و وسایل زندگی روزمره قرون اخیر، از جمله ظروف قدیمی، چراغهای نفتی و گردسوز، وسایل آرایشی بانوان، مشربههای سنتی، زیراندازهای دستبافت و ابزارهای مرتبط با دامداری و تجارت، به نمایش گذاشته شده است.
از جلوههای برجسته این موزه، اختصاص طبقه فوقانی به فرهنگ چای در آذربایجان است؛ بخشی که با نمایش بیش از یکصد قوری و چند سماور ذغالی و نفتی، تصویری زنده از یکی از عادات ریشهدار مردم منطقه را بازآفرینی کرده و امکان توسعه این مجموعه تا بیش از ۴۰۰ قلم اثر مرتبط را فراهم آورده است.
به گفته مسئولان، راهاندازی موزه مردمشناسی کلیبر نهتنها زمینهای برای گردآوری و حفاظت از میراثفرهنگی و مردمشناختی منطقه ایجاد میکند، بلکه بهعنوان نقطه عطفی در مسیر تبدیل کلیبر به یکی از قطبهای موزهای و فرهنگی ارسباران، نقشی راهبردی در تقویت هویت بومی و توسعه گردشگری فرهنگی ایفا خواهد کرد.
بازدید وزیر میراثفرهنگی از پروژه هتل در حال احداث کلیبر
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جریان سفر به آذربایجانشرقی، از یک پروژه بزرگ اقامتی در حال ساخت در شهرستان کلیبر بازدید کرد؛ طرحی که تکمیل آن ظرفیت گردشگری منطقه را تقویت خواهد کرد.
این پروژه با زیربنای سههزار مترمربع طراحی شده و شامل ۴۶ واحد اقامتی خواهد بود. در طراحی آن فضاهایی همچون استخر، کافیشاپ، رستوران و تالار پذیرایی پیشبینی شده است که میتواند سطح خدمات گردشگری و اقامتی شهرستان را ارتقا دهد.
پیشبینی میشود این پروژه تا خردادماه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
این هتل پس از تکمیل علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، نقش مؤثری در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی کلیبر و مناطق پیرامونی خواهد داشت.
حفظ و نگهداری میراث فرهنگی گامی مهم در پاسداشت فرهنگ و هویت ارسباران
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه سفر کاری خود به آذربایجانشرقی عصر امروز در سفر به شهرستان کلیبر مورد استقبال امام جمعه، فرماندار، مسئولان محلی و گروهی از شهروندان قرار گرفت.
برنامههای سفر وزیر به کلیبر شامل افتتاح موزه مردمشناسی این شهرستان، بازدید از منطقه نمونه گردشگری قلعهدرهسی و بررسی روند اجرای چند پروژه اقامتی در دست احداث است. این پروژهها در راستای تقویت زیرساختهای گردشگری و حمایت از صنایعدستی و ظرفیتهای فرهنگی منطقه تعریف شدهاند.
سفر وزیر به کلیبر بخشی از برنامههای وزارت میراثفرهنگی برای توسعه متوازن گردشگری و ارتقای جایگاه فرهنگی شهرستانهای آذربایجانشرقی است و انتظار میرود نتایج این بازدیدها، مسیر تصمیمگیریهای آتی در حوزه سرمایهگذاری و مدیریت گردشگری استان را هموار کند.