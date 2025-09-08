مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز:
ذخایر سد کرج ۷۰ درصد کاهش یافته / بحران آب از سطح استانی عبور کرده و ملی شده است
مدیرعامل شرکت آب منطقهای البرز با اعلام کاهش کمسابقه ذخایر سدهای کرج و طالقان و وابستگی بیشتر تهران و البرز به منابع زیرزمینی هشدار داد: ادامه بارگذاری جمعیت، توسعه غیرکارشناسی و مصرف بیرویه آب، آینده تأمین شرب و کشاورزی کشور را تهدید میکند و بدون اصلاح الگوی مصرف، مدیریت بحران آب ممکن نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، داود نجفیان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شرایط آبی استانهای تهران و البرز به دلیل کاهش ۴۰ درصدی بارشها و افت شدید ذخایر سدها به مرحله بحرانی رسیده است. حجم آب سد کرج نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته و وضعیت سد طالقان نیز که در ابتدای سال مثبت ۳۵ درصد بود، اکنون به منفی ۳۳ درصد رسیده است.
وی افزود: تهران که سالها ۷۵ درصد آب شرب خود را از منابع سطحی تأمین میکرد، امسال بیش از ۵۰ درصد نیازش را از سفرههای زیرزمینی برداشت کرده است. این شرایط نشان میدهد که بحث آب در تهران و البرز از یک مسئله استانی خارج و به دغدغهای ملی تبدیل شده است.
قطعی برق و اثر آن بر تأمین آب
مدیرعامل آب منطقهای البرز یکی دیگر از چالشهای جدی امسال را قطعیهای برق دانست و اظهار داشت: خاموشی چاهها و پمپاژها موجب شد بخشی از آبی که باید وارد مخازن شود، به مخزن نرسد و ناچار از ذخایر برداشت کنیم. این مسئله فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرد و اگر زیرساختهای جدید ایجاد نشده بود، قطعیهای گسترده آب در استان اجتنابناپذیر بود.
اهمیت پروژههای زیرساختی
نجفیان در ادامه به نقش پروژههای ملی و استانی در افزایش تابآوری آب اشاره کرد و گفت: راهاندازی مخازن جدید، تکمیل سامانه غرب البرز و بهرهبرداری از خط دوم طالقان از اقدامات مهمی بود که مانع بروز بحران شدید شد. خط دوم طالقان علاوه بر نقش پدافند غیرعامل، ظرفیت انتقال آب به البرز و تهران را افزایش داده و امکان برداشت ایمنتر و مطمئنتر فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: با اجرای این پروژهها توانستیم برداشت آب در شهرهایی چون هشتگرد را از ۲۴۰ لیتر به ۳۵۰ لیتر در ثانیه افزایش دهیم و حتی در شرق استان، تصفیهخانه جدید با ظرفیت ۳۰۰ لیتر در ثانیه به مدار آمد که کمک بزرگی برای فردیس و شرق کرج بود.
بارگذاری جمعیت فراتر از ظرفیت اکولوژیکی
مدیرعامل آب منطقهای البرز با انتقاد از سیاستهای توسعه شهری و جمعیتی گفت: هر سال به اندازه جمعیت یک استان، به تهران و البرز افزوده میشود؛ این در حالی است که ظرفیت اکولوژیکی این مناطق اشباع شده و بارگذاریهای جدید در صنعت و مسکن به هیچوجه با واقعیتهای منابع آب سازگار نیست.
وی ادامه داد: توسعه شهرهای جدید و برجسازی در مناطق فاقد ظرفیت، خطای بزرگی است که اگر متوقف نشود، مدیریت بحران آب غیرممکن خواهد شد. بارها هشدار دادهایم که جمعیت باید به سمت مرزها و سواحل کشور هدایت شود.
ضرورت اصلاح الگوی مصرف
نجفیان با اشاره به نقش مصرفکنندگان در مدیریت آب گفت: اگر تنها ۲۰ درصد صرفهجویی در مصرف آب شهری انجام گیرد، هیچ مشکلی در تأمین شرب نخواهیم داشت؛ اما متأسفانه الگوی مصرف کنونی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است.
وی افزود: سرانه مصرف آب در استان البرز حدود ۲۴۶ لیتر است، در حالی که در کشورهای اروپایی توسعهیافته کمتر از ۱۲۵ لیتر است. حتی برخی کشورها با اجرای طرحهای فرهنگی و فنی توانستهاند تا ۶۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند. ما هم ناچاریم به سمت مدیریت هوشمند، تعرفه واقعی آب و ابزارهای بازدارنده مانند کنتورهای شارژ پیشپرداختی حرکت کنیم.
کشاورزی و تهدید امنیت غذایی
مدیرعامل آب منطقهای البرز در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت کشاورزی اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۰ درصد نیاز بخش کشاورزی استان از منابع زیرزمینی تأمین میشود. در حالی که شورای عالی آب برداشتهای جدید را ممنوع کرده است، اما اگر راندمان کشاورزی افزایش نیابد، خطر جدی برای امنیت غذایی وجود دارد.
وی تأکید کرد: آب سرمایه ملی است و با مدیریت صحیح مصرف و مشارکت همه بخشها میتوان آن را برای نسلهای آینده حفظ کرد.
نقش رسانهها در مدیریت بحران
نجفیان با قدردانی از اصحاب رسانه گفت: مردم امروز از جزئیات طرحهای آبرسانی و پروژهها آگاه هستند و این نشان میدهد رسانهها در آگاهیبخشی به جامعه نقش بزرگی ایفا کردهاند. مهمترین نیاز امروز ما اصلاح باور عمومی در حوزه مصرف آب است و این بدون همراهی رسانهها ممکن نیست.