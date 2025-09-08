شهردار منطقه ۲ شیراز مطرح کرد؛
عدم مشارکت دستگاهها روند احداث سایت مشاغل مزاحم را کند کرده است
شهردار منطقه ۲ شیراز گفت: سایت مشاغل مزاحم با مساحت ۱۰ هکتار در جنوب شرقی شیراز در حال احداث است، اما به دلیل عدم مشارکت برخی دستگاهها روند اجرای آن با کندی مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، کمال پاکفطرت امروز ۱۷ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با بیان اینکه بودجه شهرداری شیراز طی سه سال گذشته با جهشی ۷۰۰ درصدی همراه بوده است، افزود: تنها یکسوم این بودجه از محل عوارض و دریافتیهای مردمی تأمین شده و بخش عمده آن از طریق سرمایهگذاریها و حمایت شورا به دست آمده است.
شهردار منطقه ۲ شیراز گفت: این منطقه با ۲۸ محله و حریم ۲۷۰۰ هکتاری، بیش از ۵۸۰ هکتار بافت فرسوده و جمعیتی بالغ بر ۱۸۷ هزار نفر دارد و به عنوان پرتراکمترین منطقه شیراز شناخته میشود.
به گفته پاکفطرت، از میان ۱۰ سکونتگاه غیررسمی شیراز، شش سکونتگاه در این منطقه قرار دارد که مناطقی مانند پای کوتا، شیخ علی چوپان، دهپیاله و دباغی را شامل میشود.
وی افزود: در این مناطق هیچ ساختار شهری شکل نگرفته و حضور گسترده اتباع بیگانه و انبارهای ضایعاتی غیرمجاز مشکلاتی را به وجود آورده است.
شهردار منطقه ۲ شیراز یادآور شد: در شورای ششم و شهرداری شاهد مصوبات و اقدامات عمرانی و فرهنگی متعددی بودهایم که تحولات چشمگیری در شیراز ایجاد کرده است.
پاکفطرت با اشاره به وجود ۱۲۰ انبار غیرمجاز در منطقه ۲ شیراز گفت: شهرداری اقدام به پلمب این واحدها میکند اما به دلیل تفاوت در سازوکارها، این پلمبها اثرگذاری لازم را ندارد و نیازمند ورود جدیتر دستگاه قضا و اصناف هستیم.
شهردار منطقه ۲ شیراز اولویت این منطقه را محرومیتزدایی و اجرای پروژههای خدمات شهری دانست و گفت: در سال جاری ۲۳ پروژه و ۳۳ ریزپروژه با اعتباری بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان تعریف شده و بودجه عمرانی منطقه نیز ۶۸۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۳۷ درصد آن جذب شده است.
وی به احداث مجموعههای ورزشی بانوان در پای کوتا و پیگیری پروژه مجموعه ورزشی غلامحسین پیروانی در ماذون قشقایی اشاره کرد و افزود: ۲۶ پروژه عمرانی فعال با اعتباری بیش از ۱۷۴ میلیارد تومان در حال اجراست که شامل توسعه و تجهیز ترافیکی، بهسازی پیادهروها و بوستانها، احداث سالنهای ورزشی و مخازن ذخیره آب است.
پاکفطرت با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی گفت: منطقه ۲ به دلیل تنوع خردهفرهنگها نیازمند برنامهریزی فرهنگی است. تاکنون سه جشنواره محلات، پیادهرویهای عمومی و دانشآموزی و برنامههای متعدد فرهنگی با محوریت مساجد اجرا شده است.
وی ادامه داد: هر دوشنبه میز خدمت در مساجد برپا میکنیم و ارتباط مستقیم با مردم را در اولویت قرار دادهایم. مردم شیراز خودشان یک برند هستند و ما تلاش داریم رضایت آنان را جلب کنیم.
شهردار منطقه ۲ شیراز یکی از مشکلات جدی را کماستفاده ماندن برخی از بوستانها دانست و افزود: به دلیل مسائل فرهنگی، برخی پارکها مانند پارک ولیعصر با وجود قرار داشتن در مرکز شهر، کمتر مورد استفاده قرار میگیرند و نیاز است رسانهها و دستگاههای مختلف برای آسیبشناسی و حل این مسئله همکاری کنند.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز از پیشبینی بهرهبرداری سایت مشاغل مزاحم و آلاینده شهری تا سال آینده خبر داد و گفت: هدف مدیریت شهری ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سرانههای رفاهی و ورزشی در مناطق مختلف است.
محمدتقی تذروی از احداث سایت مشاغل مزاحم و آلاینده در شیراز خبر داد و گفت: پیشبینی میشود این سایت تا سال آینده به بهرهبرداری برسد و با راهاندازی آن، دیگر مشاغل مزاحمی مانند انبارهای ضایعاتی اجازه فعالیت نخواهند داشت.
وی اظهار کرد: تمام تلاش مدیریت شهری بر این بوده است که خدمات و امکانات شهری در مناطق مختلف ارتقا یابد و پروژههای عمرانی تکمیل شوند.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر شیراز افزود: سرانه ورزشی در شیراز افزایش یافته و پروژههای متعددی در حال بهرهبرداری است، با این حال در برخی مناطق همچنان کمبودهایی همچون نبود فرهنگسرا و فضاهای فرهنگی احساس میشود.
تذروی گفت: در برخی محلات کوتاهیهایی صورت گرفته بود و از آنها غافل شده بودیم، اما تلاش شد تا رنگ و روی این محلات تغییر کند.
نایبرئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه برخی میکوشند مردم را از خدمات شهری ناامید کنند، تأکید کرد: مدیریت شهری برعکس این فضا عمل کرده و هر هفته پروژههایی در قالب جهش عمرانی افتتاح میشود.
وی با اشاره به مشکلات امنیتی در برخی بوستانها بیان کرد: نیروی انتظامی اعلام کرده است امکان استقرار پاسگاه در ازای هر پارک جدید وجود ندارد و رفع این موضوع نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاههاست.