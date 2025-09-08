خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی مازندران:

کشف اختلاس ۴۰۰ میلیاردی در ساری؛ کارمند بیمه بازداشت شد

کشف اختلاس ۴۰۰ میلیاردی در ساری؛ کارمند بیمه بازداشت شد
فرمانده انتظامی استان از کشف اختلاس ۴۰۰ میلیاردی و شناسایی و بازداشت متهم در یکی از شعبات پرداخت خسارت زیر مجموعه یکی از شرکت‌های بیمه‌ای خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس،  سردار "حسن مفخمی شهرستانی"، فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف یک پرونده بزرگ اختلاس به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در یکی از شعب پرداخت خسارت زیرمجموعه شرکت‌های بیمه‌ای در شهرستان ساری خبر داد. در این رابطه، متهم اصلی شناسایی و بازداشت شده است.

سردار مفخمی با اعلام این خبر توضیح داد: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی ماموران پایگاه اطلاعات شهرستان ساری، مشخص شد یکی از کارمندان شعب یک شرکت بیمه با تشکیل پرونده‌های صوری، اقدام به اخذ غیرقانونی وجوه خسارت برای افرادی با مشخصات جعلی و با سوءاستفاده از رمز مشتریان کرده است.

فرمانده انتظامی استان مازندران افزود: بررسی‌های فنی و تخصصی کارشناسان پلیس و همچنین رصد تراکنش حساب‌های بانکی منتسب به متهم و بستگان درجه یک وی، نشان داد که این فرد با ایجاد پرونده‌های خسارت صوری برای اشخاص حقیقی، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال را از شرکت‌های بیمه‌ای دریافت کرده است.

وی در پایان تصریح کرد که با شناسایی و دستگیری متهم، پرونده قضائی تشکیل شده و فرد مذکور برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

