به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، رویا عسگرلو امروز در نشست خبری با بیان اینکه ریاست جمهوری و وزارت آموزش‌وپرورش بر دو مأموریت اصلی «عدالت آموزشی» و «ارتقای کیفیت» تأکید کرده‌اند، اطهار کرد: سازمان نهضت سوادآموزی نیز در همین راستا اقداماتی از جمله جذب بازماندگان از تحصیل، کودکان کار و دانش‌آموزان مناطق محروم و مرزی را در دستور کار قرار داده است. همچنین همکاری با نهادهایی همچون کمیته امداد، سازمان زندان‌ها و اداره کل امور اتباع خارجی، بخشی از برنامه‌های امسال بوده است.

به گفته وی، اخیرا اصلاح روندهای گذشته و تحول در کتاب‌های درسی دوره‌های سوادآموزی در دستور کار قرار گرفته است. اجرای طرح سوادآموزی مدرسه‌محور و ایجاد پایگاه‌های یادگیری در استان‌ها نیز از جمله اقدامات تازه است که از پاییز سال آینده اجرایی خواهد شد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان البرز با تأکید بر جایگاه مهارت‌آموزی در برنامه‌های جدید، توضیح داد: در مراکز یادگیری محلی علاوه بر آموزش سواد پایه، دوره‌های حرفه‌آموزی و آموزش حقوق شهروندی نیز ارائه می‌شود تا یادگیرندگان بتوانند از این مهارت‌ها برای اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند.

عسگرلو در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های پرورشی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌هایی مانند «نماز کلید بهشت»، برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی و نشست‌های مشاوره‌ای در مراکز یادگیری، بخشی از فعالیت‌هایی است که با هدف تقویت هویت ملی و دینی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تحول فناورانه در آموزش، افزود: یکپارچه‌سازی سامانه جامع سوادآموزی با سامانه اصلی آموزش‌وپرورش در دستور کار است. همچنین سازمان نهضت در سال گذشته با دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، صداوسیما، دانشگاه فرهنگیان، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد همکاری داشته تا زیرساخت‌های آموزش و یادگیری تقویت شود.

انتهای پیام/