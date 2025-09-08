خبرگزاری کار ایران
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان:

اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی حمل‌ونقل آرد در استان مرکزی آغاز شد

اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی حمل‌ونقل آرد در استان مرکزی آغاز شد
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به اجرای طرحی نوین در راستای حمل‌ونقل آرد اشاره کرده و گفت: طرح هوشمندسازی حمل‌ونقل آرد به صورت نمونه آزمایشی (پایلوت) در این استان آغاز شد. این فرایند با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای مختلف از جمله هوش مصنوعی است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی به ویژگی‌های طرح هوشمندسازی حمل‌ونقل آرد اشاره داشته و افزود: طرح مذکور با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، سامانه‌های GPS، موقعیت‌یاب (لوکیشن)، بسترهای آنلاین و آفلاین و همچنین کد QR سریالی قفل شده و غیرقابل تقلب، اجرایی شده است.

وی ادامه داد: طرح هوشمندسازی حمل‌ونقل آرد، با هدف ارتقاء شفافیت، کاهش تخلف، افزایش بهره‌وری و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین آرد طراحی شده است. این طرح گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال و عدالت توزیعی در حوزه کالاهای اساسی کشور محسوب می‌شود و اهمیت ویژه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اظهار داشت: طرح هوشمندسازی حمل‌ونقل آرد مذکور در 2 فاز اجرایی تعریف شده است. فاز نخست به‌صورت نمونه آزمایشی (پایلوت) در استان مرکزی، از کارخانه تا نانوایی، پس از یک سال مطالعات تخصصی و بررسی‌های فنی آغاز شده است.

ملکی به فاز دوم این طرح نیز اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: فاز دوم نیز پس از رفع ابهامات، اصلاح فرآیندها و برنامه‌ریزی‌های لازم، اجرایی می‌شود که در صورت صلاح‌دید کشوری این طرح به عنوان طرح ملی و سراسری و اتصال کامل اجزای زنجیره تأمین آرد اجرایی خواهد شد.

