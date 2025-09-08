به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی به ویژگی‌های طرح هوشمندسازی حمل‌ونقل آرد اشاره داشته و افزود: طرح مذکور با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، سامانه‌های GPS، موقعیت‌یاب (لوکیشن)، بسترهای آنلاین و آفلاین و همچنین کد QR سریالی قفل شده و غیرقابل تقلب، اجرایی شده است.

وی ادامه داد: طرح هوشمندسازی حمل‌ونقل آرد، با هدف ارتقاء شفافیت، کاهش تخلف، افزایش بهره‌وری و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین آرد طراحی شده است. این طرح گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال و عدالت توزیعی در حوزه کالاهای اساسی کشور محسوب می‌شود و اهمیت ویژه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اظهار داشت: طرح هوشمندسازی حمل‌ونقل آرد مذکور در 2 فاز اجرایی تعریف شده است. فاز نخست به‌صورت نمونه آزمایشی (پایلوت) در استان مرکزی، از کارخانه تا نانوایی، پس از یک سال مطالعات تخصصی و بررسی‌های فنی آغاز شده است.

ملکی به فاز دوم این طرح نیز اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: فاز دوم نیز پس از رفع ابهامات، اصلاح فرآیندها و برنامه‌ریزی‌های لازم، اجرایی می‌شود که در صورت صلاح‌دید کشوری این طرح به عنوان طرح ملی و سراسری و اتصال کامل اجزای زنجیره تأمین آرد اجرایی خواهد شد.

