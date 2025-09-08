خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
کشف انواع نوشیدنی و مواد خوراکی غیرمجاز از یک سمند در آغاجاری
فرمانده انتظامی آغاجاری از کشف محموله انواع نوشیدنی نوشابه‌های قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ نواب داورپناه گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ حین گشت زنی فعال و هدفمنددر سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه سمند مشکوک و جهت بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد ۳۶۰ عدد هایپ، ۸۴۰ عدد قوطی شانی، ۱۲۰ قوطی آناناس، ۲۴۰ عدد انرژی زا و ۱۸۰۰ عدد کاپوچینو که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آغاجاری با بیان اینکه ارزش کالای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۷۰ میلیون تومان برآورد شده است، گفت: در این رابطه ضمن تشکیل پرونده، راننده متخلف خودرو برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

 

