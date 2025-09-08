خبرگزاری کار ایران
به قلم نویسنده جوان شیرازی؛

نشر مهر و خورشید تازه‌ترین اثر مهرنوش ابوالحسنی را منتشر کرد

نشر مهر و خورشید تازه‌ترین اثر مهرنوش ابوالحسنی را منتشر کرد
تازه‌ترین اثر پژوهشی ـ دینی مهرنوش ابوالحسنی، نویسنده و پژوهشگر معاصر، با عنوان «الحج، قلب العالم الإسلامی (حج، قلب جهان اسلام)» از سوی انتشارات مهر و خورشید منتشر شد.

به گزارش ایلنا،  این کتاب ارزشمند که به دو زبان فارسی و عربی تألیف گردیده، با نگاهی جامع و تحلیلی به جایگاه حج به عنوان قلب تپنده‌ی جهان اسلام می‌پردازد.

در این اثر، نویسنده ضمن بررسی ابعاد عبادی، اجتماعی و فرهنگی فریضه‌ی حج، آن را نماد وحدت و همگرایی امت اسلامی معرفی کرده و با بهره‌گیری از منابع تاریخی و دینی، تصویری روشن و عمیق از اهمیت این فریضه در جهان اسلام ارائه می‌دهد.

مهرنوش ابوالحسنی پیش‌تر نیز آثاری ماندگار در حوزه تاریخ و ادبیات دینی منتشر کرده است. از جمله می‌توان به قصر ابونصر، مجموعه‌ی ایران‌نامه (زندگی کوروش بزرگ و داریوش بزرگ به سبک حماسی ـ منظوم) و همچنین اثر پژوهشی ـ منظوم زندگی پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد. آثار او همواره با استقبال پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام روبه‌رو بوده است.

انتشار کتاب دو‌زبانه «الحج، قلب العالم الإسلامی» گامی دیگر در مسیر پژوهش‌های علمی و فرهنگی به شمار می‌رود و می‌تواند منبعی ارزشمند برای دانشگاهیان، مراکز علمی و تمامی مسلمانانی باشد که به دنبال درک عمیق‌تر از مفهوم وحدت اسلامی در پرتو حج هستند.

