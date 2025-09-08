مدیرکل راهداری استان:
فراخوان ثبتنام نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بینشهری در همدان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان، از آغاز طرح نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بینشهری با ارائه تسهیلات بانکی تا سقف ۱۵ میلیارد تومان و شرط اسقاط ناوگان قدیمی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان حمید پرورشی خرم مدیر این اداره کل اعلام کرد که طرح نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بینشهری با حمایت از تولید داخلی و به شرط اسقاط ناوگان قدیمی اجرا میشود.
وی افزود: بر اساس تفاهمنامهای که با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک عامل منعقد شده، تسهیلات بانکی تا ۶۰ درصد قیمت اتوبوس (حداکثر ۱۵ میلیارد تومان) با نرخ سود ۱۱ درصد و بازپرداخت پنج ساله به متقاضیان تعلق میگیرد.
پرورشی خرم تاکید کرد که مالکان ناوگان فرسوده باید پس از تحویل اتوبوس جدید، نسبت به اسقاط ناوگان قدیمی اقدام کنند و منافع حاصل از اسقاط به آنان تعلق میگیرد.
وی همچنین گفت که اطلاعرسانی به تشکلهای صنفی و شرکتهای حملونقل مسافری در استان انجام شده و مالکان میتوانند برای اطلاعات بیشتر و مشاهده مدلها و قیمتها به شرکتهای خودروساز معتبر مراجعه کنند.