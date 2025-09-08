خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری عاملان درگیری در مرکز درمانی شیراز

دستگیری عاملان درگیری در مرکز درمانی شیراز
کد خبر : 1683479
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عاملان درگیری در یکی از مراکز درمانی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از مراکز درمانی شهر شیراز که موجب رعب و وحشت شهروندان شده بود ، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱  زند به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های دقیق مشخص شد، دو نفر به دلایل نامعلوم با چند نفر از عوامل نگهبان مرکز درمانی اقدام به درگیری نموده که موجب تخریب تجهیزات و اموال بیمارستان شده است که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی هر دو نفر دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز در پایان با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر این که شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش می کند و از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی