دستگیری عاملان درگیری در مرکز درمانی شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از مراکز درمانی شهر شیراز که موجب رعب و وحشت شهروندان شده بود ، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ زند به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های دقیق مشخص شد، دو نفر به دلایل نامعلوم با چند نفر از عوامل نگهبان مرکز درمانی اقدام به درگیری نموده که موجب تخریب تجهیزات و اموال بیمارستان شده است که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی هر دو نفر دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز در پایان با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر این که شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش می کند و از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

