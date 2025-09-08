دستگیری عاملان درگیری در مرکز درمانی شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عاملان درگیری در یکی از مراکز درمانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از مراکز درمانی شهر شیراز که موجب رعب و وحشت شهروندان شده بود ، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ زند به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های دقیق مشخص شد، دو نفر به دلایل نامعلوم با چند نفر از عوامل نگهبان مرکز درمانی اقدام به درگیری نموده که موجب تخریب تجهیزات و اموال بیمارستان شده است که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی هر دو نفر دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز در پایان با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر این که شهروندان برای حل مشکل و اختلافهای خود از راههای قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش می کند و از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.