رئیس پلیس فتا فارس خبرداد؛
کلاهبرداری ۱۵ میلیاردی به بهانه ثبت نام و خرید خودرو
رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی فردی که با ایجاد یک صفحه جعلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام از شهروندان مبلغ ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ امیر حسین سلیمانی ، اظهار داشت: در پی شکایت ۵ نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در یک صفحه اینستاگرامی به بهانه ثبت نام و خرید خودرو از آنها کلاهبرداری کرده است، سریعا بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در اظهارات شاکیان مشخص شد این افراد در شبکه اجتماعی اینستاگرامی با فردی که خود را مرتبط به یکی از کارخانههای خودرو سازی معرفی می کرده است، آشنا شده و وی به بهانه ثبت نام و خرید خودرو از آنان کلاهبرداری کرده است.
این مقام انتظامی در ادامه به ارائه فاکتورها و حوالههای جعلی توسط متهم به شاکیان اشاره کرد و گفت: متهم برای عادی نشان دادن کار خود پس از واریز وجه توسط شکات به حساب معرفی شده، اقدام به ارائه یک سری حوالههای جعلی به آنان می کرده است.
سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی، سرانجام متهم را در یکی از شهرهای جنوبی کشور شناسایی و دستگیر کردند، افزود: این فرد در تحقیقات پلیسی به کلاهبرداری از ۵ نفر به ارزش ۱۵ میلیارد ریال اعتراف کرد.
رئیس پلیس فتا استان فارس با تأکید بر عدم واریز هرگونه وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی، گفت: شهروندان برای خرید یا پیش خرید خودرو و یا موضوعات مشابه حتما از طریق سایتهای معتبر و یا سایتهای مرتبط به کارخانههای تولیدی اقدام به ثبت درخواست و یا خرید کنند و هرگز فریب اینگونه آگهیها جعلی در شبکههای اجتماعی را نخورند.
وی از شهروندان خواست تا در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.fata.gov.ir و یا با شماره تلفن 096380 با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.